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  4. Pendik'te sürücülerden tekme tokat kavga! O anlar kamerada

Pendik'te sürücülerden tekme tokat kavga! O anlar kamerada

10.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te trafikte tartışan iki sürücü, Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde araçlarından inerek kavga etti. Bir sürücü diğerini yere yatırarak tartakladı. Trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Pendik'te sürücülerden tekme tokat kavga! O anlar kamerada

Dehşete düşüren trafik kavgası, Pendik Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi. Bir otomobil ve TIR sürücüsü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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TIR sürücüsü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına geldi. TIR sürücüsü, otomobil sürücüsünü zorla araçtan indirmeye çalıştı.

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Otomobilinden inen sürücü tekme atmak isterken, TIR sürücüsü tarafından yere düşürüldü. TIR sürücüsünün, otomobil sürücüsünün üzerine de çıktığı kavga bir süre devam etti.

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Bu sırada trafikteki diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Araç sürücüleri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

DHA

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Pendik
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