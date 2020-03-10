Pendik'teki 'Hannibal Damat' ile ilgili yeni gelişme! Kayınpederinin dudağını ısırıp koparmıştı

Pendik'te 9 Eylül 2019 tarihinde kardeşleri Kadir Gültekin (29) ile Ferhat Gültekin (33) ve annesi Filiz Karakoç (54) ile yol keserek kayınbabası Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi (36) hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede damat Murat Gültekin'in kayınbabası Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak kopardığı ve Adil Taşdemir'in de dünürü Filiz Karakoç'un kalçasına tornavida sapladığı belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Murat Gültekin'in müşteki sanık Adil Taşdemir'in damadı olduğu ve Murat Gültekin'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu için taraflar arasında husumet çıktığı anlatıldı. Olay tarihi olan 9 Eylül 2019'da ise sanık Murat Gültekin'in kardeşleri olan müşteki sanık Ferhat Gültekin, müşteki sanık Kadir Gültekin ve anneleri müşteki sanık Filiz Karakoç'un aynı araç içerisinde olduğu belirtildi.