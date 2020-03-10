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Pendik'teki 'Hannibal Damat' ile ilgili yeni gelişme! Kayınpederinin dudağını ısırıp koparmıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 12:07 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te kayınpederi Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi hakkında 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Gültekin'in kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.

Pendik'teki 'Hannibal Damat' ile ilgili yeni gelişme! Kayınpederinin dudağını ısırıp koparmıştı

Pendik'te 9 Eylül 2019 tarihinde kardeşleri Kadir Gültekin (29) ile Ferhat Gültekin (33) ve annesi Filiz Karakoç (54) ile yol keserek kayınbabası Adil Taşdemir'i (57) beysbol sopasıyla darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan Murat Gültekin ve ailesi (36) hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda 7 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede damat Murat Gültekin'in kayınbabası Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak kopardığı ve Adil Taşdemir'in de dünürü Filiz Karakoç'un kalçasına tornavida sapladığı belirtildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Murat Gültekin'in müşteki sanık Adil Taşdemir'in damadı olduğu ve Murat Gültekin'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu için taraflar arasında husumet çıktığı anlatıldı. Olay tarihi olan 9 Eylül 2019'da ise sanık Murat Gültekin'in kardeşleri olan müşteki sanık Ferhat Gültekin, müşteki sanık Kadir Gültekin ve anneleri müşteki sanık Filiz Karakoç'un aynı araç içerisinde olduğu belirtildi.

KAYINBABASININ DUDAĞINI ISIRARAK KOPARDI

İddianamede Gültekin ailesinin Taşdemir'in araç kullandığı ve aracın içerisinde Taşdemir'in oğlu Gökhan Taşdemir'i de gördüğü ifade edildi. Sanık Ferhat Gültekin'in Adil Taşdemir'in aracının önünü kestiği ardından soruşturma aşamasında ele geçirilmediği belirtilen ve silah olarak sayılan beyzbol sopalarıyla Adil Taşdemir ile oğlu Gökhan Taşdemir'i darp ettikleri kaydedildi. Anne Filiz Karakoç'un da herhangi bir silah kullanmadan darp eylemine karıştığına yer verildi. Darp eylemi sırasında Murat Gültekin'in kayınbabası Adil Taşdemir'in dudağını ısırarak koparmak suretiyle basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek biçimde yaraladığı aktarıldı.

KAYINBABA DÜNÜRÜNE TORNAVİDA SAPLADI

Murat Gültekin ile Kadir Gültekin'in ise beysbol sopasıyla Gökhan Taşdemir'in bacaklarına vurduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderebilecek şekilde yaraladıkları anlatıldı. İddianamede yaşanan arbede sırasında kayınbaba Adil Taşdemir'in soruşturma aşamasında ele geçirilemediği belirtilen ve silahtan sayılan tornavidayla dünürü Filiz Karakoç'un kalçasına ve eline saplamak suretiyle dünürü Karakoç'u basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaraladığı ifade edildi. Sanıklar Murat Gültekin, Ferhat Gültekin, Kadir Gültekin ve anne Filiz Karakoç'un eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

23 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede tutuklu sanıklar Murat Gültekin, Kadir Gültekin ve Ferhat Gülten hakkında "Silahla kasten yaralama", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından toplamda 7'şer yıldan 23'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Müşteki sanık Filiz Karakoç hakkında ise "Yaralama", "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca iddianamede saldırıya uğrayan müşteki sanık Adil Taşdemir hakkında "Silahla yaralama" suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

(DHA)

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