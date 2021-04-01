Pendik ve çevresinde cami hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı

Pendik ve çevre ilçelerde ses sistemlerine girilen camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Pendik ve Kartal, Tuzla gibi çevre ilçelerde dün gece saatlerinde camilerin hoparlörlerinden müzik sesleri duyuldu. Korsan şekilde ses sistemlerine girilen camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığını fark eden vatandaş olayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek duruma tepki gösterdi. Öte yandan camilerin ses sistemlerine yapılan korsan müdahaleyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

