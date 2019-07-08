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Pendik'te araca saldırı olayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Şüphelileri kapıda karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak, hakkında idari soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayının şüphelilerini polis merkezi kapısında karşılayan Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen olayın şüphelilerinin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ilgili olarak Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri'nin görevinden alındığı bildirildi.

Açıklamada, polis merkezi amiri hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri'nin, olayın ardından ifade vermek amacıyla polis merkezine gelen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i kapıda karşılaması tepkilere neden olmuştu.

- Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçmişti. Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bunun üzerine ifade vermek amacıyla Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne gelmişti.

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pendik saldırı

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