Pendik'te hareketli dakikalar! Denizden erkek cesedi çıkarıldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Pendik Sahili’nde meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, 25-30 metre uzaklıkta olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi cesedi Pendik Marina’ya çıkardı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde cesedin Servet Celep (60)’e ait olduğu belirlendi. Celep’in cansız bedeninin yapılan incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği öğrenildi.

'DONMUŞ CESET'

Serdar Satılmış, “Yaklaşık bir saat önce arkadaşlar görmüşler. Polise ihbar ediyorlar. Donmuş ceset. Deniz polisi geldi, çıkardı. Burada haliyle kalabalık oldu. Fakat kimliği henüz belli değil fakat sanırım birkaç saattir suda” dedi.

(İHA)

