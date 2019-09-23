Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'teki orman yangınını çıkardığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Yakup Akman “Orman yakmak" ve “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli Yakup Akman bugün çıkarıldığı İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgusu yapıldıktan sonra “Orman yakmak" ve “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı.

Şüpheli Yakup Akman'a ilişkin savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, "Şüphelinin PKK/KCK Terör Örgütüne üye olduğu ve terör örgütünün almış olduğu karar icrası kapsamında İstanbul Pendik İlçesinde Aydos Ormanlarında orman yangını çıkarttığı" kaydedildi. PKK / KCK örgütü güdümünde paylaşımlar yapan bir Twitter hesabından "Pendik Kurtköy'de bulunan ormanlık alana birimlerimizce ateşten eylem gerçekleştirilmiştir" şeklinde paylaşım yapıldığı ifade edilen sevk yazısında, şüphelinin suçlamayı kabul etmediği belirtildi. Yazıda, “Her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmediğini, yangını olay yerinde bulunan meçhul iki kişinin çıkarttığını, kendisinin yangını söndürmeye çalıştığını ifade etse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" da belirtildi. Yazıda, iki görgü tanığının şüpheli Yakup Akman'ı ilk yangın yerinde gördükleri, şüpheliyi takip ettikleri, ikinci yangın yerinde ise zanlı Yakup Akman'ın ateşi çıkardıklarına bizzat şahit olduklarına ve zanlıyı teşhis ettiklerine ilişkin ifadeler yer aldı. Ayrıca şüphelinin olay yerine motosikletiyle geldiğine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ve ikinci yangın yerinde ormanı yaktığına ilişkin görüntü kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.

