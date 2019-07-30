HABER

PENDİK'TE OTOMOBİLDE DEHŞETİ YAŞAYAN BAHÇIVAN ÇİFTİ VE AVUKATLARINDAN ADLİYE ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada delil karartma ve yurt dışına kaçma şüpheleri olmadığı gerekçesi ile tahliye edildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada delil karartma ve yurt dışına kaçma şüpheleri olmadığı gerekçesi ile tahliye edildi.
Mahkemenin ardından saldırıya uğrayan Ayfer, Yunus Emre Bahçıvan çifti ile avukatları Adem Yavuzaslan açıklama yaptı.

Yunus Emre Bahçıvan, "Basına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Halkımıza ve toplumumuza desteğinden dolayı teşekkür ederim. Çok yorgunuz. Bebeğimiz için kontrole gideceğiz böyle bir psikolojideyiz. Bizim için önemli olan bebeğimizi sağ salim hayatta görebilmek. Şu an hiçbir şey sonlanmadı. Doğumdan sonraya ertelenen bir duruşmamız var. Şuan netleşmiş bir şey yok. Bildiğim kadarıyla yurtdışına çıkış yasakları var. Tamamen toplum baskısından ötürü özür dilemeleri söz konusuydu. Bunu zaten hakime de söyledim. Kesinlikle pişmanlık duygusu yok. Beyanları bizim yaşadıklarımızdan tamamen farklıydı. Bunları beyan ettik gerisi hakimin takdirinde. Yaşadıklarımızı bir biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bizim için maddiyat önemli değil. Karşıdaki insanlar kim olursa olsunlar kimsenin kimseye bu şekilde rahatsızlık vermeye hakkı yok. Biz bunun peşindeyiz. Gereken cezayı almalarını istiyoruz." dedi. Ayfer Bahçıvan ise, "Eşimin söylediği her şeye katılıyorum. Basına ve halkımıza teşekkür ediyorum. Olayı unutmaya çalışıyoruz. Biz etkilendik tabi ki. Bebeğimiz de etkilendi." diye konuştu.

Bahçıvan çiftinin avukatı Adem Yavuzaslan ise şöyle konuştu:
"Mahkeme tahliyelerine karar verdi. Bu beraat ettikleri anlamına gelmiyor. Dava halen sürüyor. 5 Kasımda bir sonraki duruşması olacak. Olay aslında sadece trafikte bir saldırı bir kavga gibi gözüküyor ama o kadar basit değil. Olayın sadece hukuki boyutu yok. Ahlaki boyutu da var. Araç içerisinde hamile bir kadın var. Ahlaken tepki çeken boyutları var. Toplum bu olaydan dolayı hassasiyet gösterdi ve sahiplendi. Olayın en önemli kısmıydı. İddianamede 3 tane ayrı suçlama vardı. Bir tanesi hürriyeti kısıtlama, diğeri mala zarar verme ve trafikteki bir aracı alıkoyma idi. Bunlardan dolayı iddianame düzenlendi ve yargılama bundan dolayı devam ediyor. Aslında o video görüntüsü 30 saniyelik bir görüntü gözüküyor ama ceza tekniği açısından baktığınız 5 ayrı suç var. Ayrıca küfür ve hakaret olayı var. Bunun yanında bir de kasten yaralamaya teşebbüs suçu var. Eğer camı kırıp kapıyı açabilseydi zarar verecekti. Biz bunlarla ilgili taleplerimiz mahkemeye ilettik. Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız."

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Ailenin adliyeden çıkışı
-Ailenin açıklama yapması
-Avukat açıklama yapması
-Araçlarına doğru yürümeleri
-Genel ve detay görüntüler

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
Bozdağ: Ankara- Sivas YHT Projesi, coğrafi nedenlerle uzadıBozdağ: Ankara- Sivas YHT Projesi, coğrafi nedenlerle uzadı
Erbaş: 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğizErbaş: 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.