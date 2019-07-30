PENDİK'TE OTOMOBİLDE DEHŞETİ YAŞAYAN BAHÇIVAN ÇİFTİ VE AVUKATLARINDAN ADLİYE ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler ilk duruşmada delil karartma ve yurt dışına kaçma şüpheleri olmadığı gerekçesi ile tahliye edildi.

Mahkemenin ardından saldırıya uğrayan Ayfer, Yunus Emre Bahçıvan çifti ile avukatları Adem Yavuzaslan açıklama yaptı.

Yunus Emre Bahçıvan, "Basına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Halkımıza ve toplumumuza desteğinden dolayı teşekkür ederim. Çok yorgunuz. Bebeğimiz için kontrole gideceğiz böyle bir psikolojideyiz. Bizim için önemli olan bebeğimizi sağ salim hayatta görebilmek. Şu an hiçbir şey sonlanmadı. Doğumdan sonraya ertelenen bir duruşmamız var. Şuan netleşmiş bir şey yok. Bildiğim kadarıyla yurtdışına çıkış yasakları var. Tamamen toplum baskısından ötürü özür dilemeleri söz konusuydu. Bunu zaten hakime de söyledim. Kesinlikle pişmanlık duygusu yok. Beyanları bizim yaşadıklarımızdan tamamen farklıydı. Bunları beyan ettik gerisi hakimin takdirinde. Yaşadıklarımızı bir biz biliyoruz bir de Allah biliyor. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bu kolay bir şey değil. Bizim için maddiyat önemli değil. Karşıdaki insanlar kim olursa olsunlar kimsenin kimseye bu şekilde rahatsızlık vermeye hakkı yok. Biz bunun peşindeyiz. Gereken cezayı almalarını istiyoruz." dedi. Ayfer Bahçıvan ise, "Eşimin söylediği her şeye katılıyorum. Basına ve halkımıza teşekkür ediyorum. Olayı unutmaya çalışıyoruz. Biz etkilendik tabi ki. Bebeğimiz de etkilendi." diye konuştu.