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Pendik'te parkta oynayan Hiranur'un yaralanmasında saçmanın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış B.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL(DHA)-PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış B. tarafından sırtından vurulan 7 yaşındaki Hiranur D.'yi yaralayan silahın ve saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Olayda kullanılan silaha benzer silahla poligonda deneme atışı yapıldığı belirtilen raporda, olay gününe ilişkin iklim ve fiziki koşulların yaratılamadığı, bu nedenle saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığının tespit edilemediği belirtildi.

SAÇMANIN ÖLDÜRÜCÜ OLUP OLMADIĞINI TESPİT EDEMEDİ
Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi, Hiranur D.'yi yaralayan silahtan çıkan saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin yaptığı incelemeyi tamamladı. İnceleme sonucu hazırlanan rapor, davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, olayda kullanılan silaha benzer silahla poligonda deneme atışının yapıldığı, iklim koşulları ve ortamın fiziksel özelliğinin sonuçlarda farklılıklar yarattığı belirtildi. Olay gününe ilişkin iklim koşulları, kullanılan barut miktarı ve diğer bazı fiziksel koşulların belirlenememesi nedeniyle saçmanın öldürücü niteliğinin tespit edilemediği görüşüne yer verilen raporda, mahkemenin bu tespit için 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan görüş alınmasının uygun olacağı ifade edildi.

İDDİANAMEDEN
Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur D.'nin 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hiranur D.'nin gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış B. tarafından vurulduğu belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hiranur D.'yi hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor. İddianamede Barış B. için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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