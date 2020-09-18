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Penise benzeyen heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Fas’ta bir sahil kasabasına yerleştirilen iki balık heykeli, erkek cinsel organına benzetildiği için tepkiler üzerine yıkıldı. Sosyal medyada alay konusu olan heykel, "Reform istedik, bize bunu getirdiler" diye de eleştirildi.

Penise benzeyen heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler

Fas'ta havaya atlayan iki balığı gösteren ve Kantire iline bağlı sahil kasabası Mehdiye'nin kavşağına yerleştirilen heykel, insanların yoğun şikayet ve alaylarından sonra yıkılmaya başlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları heykeli erkek cinsel organına benzetir ve pornografik bulurken, bazıları da heykele harcanacağına daha gerekli yerlere yatırım yapılması gerektiği eleştirisi yöneltti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kantire ve Mehdiye halkı ‘Kentimizde bazı reformları istiyoruz’ dedi. Yetkililer onlara böyle bir heykeli getirdi” yazarken, iğneleyici bir şekilde düşünen emojiyi kullanmayı da ihmal etmedi.

Gülen suratla paylaşım yapan başka bir kullanıcı da şunları yazdı:

“Pornografik balina. Kantire insanlar reform istediler. Yetkililer: (Bunu getirdiler)”
Diğer bir kullanıcı da kinayeli bir şekilde, “Reform ve değişim” yazdı.

BELEDİYE: İLGİMİZ YOK!

Bu tepkilerin ardından Kantire’nin Merkez Belediyesi yetkililer, sosyal medya üzerinden kendilerini temize çıkarmak için bir açıklama yaptı:

“Mehdiye kavşağında konan heykelin yıkılması için birçok vatandaştan gelen şikayetler üzerinde, Kantire belediyesinin söz konusu heykele ilişkisi bulunmadığını, heykelin konduğu yerin yetki alanımız dışında olduğunu belirtmek isteriz.”

HEYKELTRAŞIN ADI HENÜZ BİLİNMİYOR!

Ancak belediyeden yapılan açıklamaya rağmen Mehdiye’de birçok kişi heykel fikrinin Ağustos 2019'da belediye başkanlığına seçilen Abdurrahim Buras'ın ait olduğunu ikna olmuş durumda.

Öte yandan, heykelin sosyal medyada bu kadar gündem olmasına rağmen, heykeli yapan heykeltıraşın adı henüz bilinmiyor.

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