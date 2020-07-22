"Penisimi kesmezseniz tekrar yapacağım” demesine rağmen serbest!

Çocuk tacizcisi, tutulduğu hastaneden serbest bırakılmadan önce otoritelere “Tekrar taciz edeceğim” demişti. 59 yaşındaki Cary Jay Smith, kendisini durdurmanın yek yolunun penisinin ve ellerinin kesilmesi olduğunu söyledi.

Kendisine tecavüz, işkence ve cinayet kelimelerinin baş harflerinden oluşan takma bir isim veren Smith 20 yıldan uzun süredir akıl ve ruh sağlığı hastanesinde tutuluyor.

Daily Star’ın haberine göre Smith Kaliforniya’daki hastaneden serbest bırakıldı. Hastaneden çıkarılan saldırgan sosyal rehabilitasyon merkezinde yaşıyor. Bölgedeki insanlar ise saldırgana karşı uyarıldı.

Orange County dava vekili olan Todd Spitzer, Smith’in çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu için seks suçlusu olarak ömür boyu kayıt altına alınması gerektiğini söylüyor. Savcılara göre Smith, 1999’dan beri San Bernardino’daki Patton Devlet Hastanesi’ne bağlı.



