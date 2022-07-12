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  4. Pentagon'dan açıklama! "Terör örgütü DEAŞ liderini öldürdük"

Pentagon'dan açıklama! "Terör örgütü DEAŞ liderini öldürdük"

12.07.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü bildirildi.

Pentagon'dan açıklama! "Terör örgütü DEAŞ liderini öldürdük"

Terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü ve yanındaki bir kişinin de ağır şekilde yaralandığını duyurdu.

Agal’ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ
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