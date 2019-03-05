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Pentagon'dan tehditvari Türkiye ve S-400 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2019 03:47 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı resmi Twitter hesabı kapak fotoğrafında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in bulunduğu görsel kullanıldı. ABD Genel Kurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabındaki kapak fotoğrafının değişmesinden hemen sonra, Pentagon'dan da tehditvari bir S-400 açıklaması geldi. Açıklamada S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki iş birliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardığını belirtti.

Pentagon'dan tehditvari Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanlığı, resmi Twitter hesabında kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in toplu fotoğrafını kullandı.

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22 ŞUBAT ZİYARETİNDEN

Fotoğraf olarak kullanılan görsel, 22 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ziyarette çekilmişti. Bu ziyarette mevkidaşla;r Suriye, terörle mücadele, Patriotlar ve iki ülke arasındaki iş birliğini konu alan bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

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Bir benzer olay da 15 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Aynı hesap bu sefer de kapak fotoğrafına, Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Joseph Dunford'un ikili görüşmesinde çekilen fotoğrafı yüklemişti.

PENTAGON'DAN TEHDİTVARİ AÇIKLAMA

ABD Genel Kurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabındaki kapak fotoğrafının değişmesinden hemen sonra, Pentagon'dan da tehditvari bir S-400 açıklaması geldi.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı açıklamada ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki iş birliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardığını belirtti.

Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki iş birliği için ağır sonuçlar doğuracak. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz, fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz. Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık." diye konuştu.


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ABD Pentagon S-400 Türkiye

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