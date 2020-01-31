HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pentagon: “İran’ın saldırısında 64 asker beyin travması geçirdi”

Pentagon: “İran’ın saldırısında 64 asker beyin travması geçirdi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında 64 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini açıkladı.ABD Savunma Bakanlığı, 8 Ocak’ta İran’ın Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 64 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında 64 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, 8 Ocak’ta İran’ın Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırısında 64 askerin beyin travması geçirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Onları hayatlarının geri kalanında izlemeye devam edeceğiz. Gerekli olan tedaviyi sağlamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
ABD, beyin travması geçiren askerlerin sayısını geçtiğimiz günlerde 50 olarak açıklamıştı.
Öte yandan saldırının ardından ABD İran’ın saldırısında ölen ve yaralanan ABD askeri olmadığını açıklamış, İran ise 80 ABD askerlerinin öldüğünü açıklamıştı. Saldırı sonrası İran, General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’i öldürmesinin ardından intikam almak için bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Kar ulaşımı vurdu! Ankara ve Niğde yolu trafiğe kapatıldıKar ulaşımı vurdu! Ankara ve Niğde yolu trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekille ilgili yeni gelişme!

Türkiye’nin yeni kuş cennetinde heyecanlandıran keşif!

Türkiye’nin yeni kuş cenneti! Tam 110 türe rastlandı

Bakan Soylu'dan Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklama

Telefon açıp 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz

‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu! İstanbul diye Kocaeli bıraktılar

‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu! İstanbul diye...

Kayseri-Ankara ve Kayseri-Niğde yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kar ulaşımı vurdu! Ankara ve Niğde yolu trafiğe kapatıldı

Bekçilere verilen yeni yetkilerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bekçilerle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.