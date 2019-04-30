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Pentagon Meksika sınırına takviye asker gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Pentagon Meksika sınırına takviye asker gönderiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), göçmen krizinin yaşandığı Meksika sınırına 320 asker daha gönderiyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, ABD-Meksika sınırına destek amacıyla 320 takviye asker gönderme planını onayladığı bildirildi.

Sınıra gönderilecek askerlerin, göçmenlerin nakli için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi araçlarının kullanımı gibi görevler üstleneceği belirtildi.

Pentagon'a göre takviye asker desteğinin 30 Eylül'e kadar maliyeti 7,4 milyon doları bulacak.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen yıl aralık ayında Meksika topraklarında ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları, sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini açıklamıştı.

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ABD-Meksika sınırı asker Pentagon

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