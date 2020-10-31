HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pentagon, Nijerya’da rehin tutulan ABD vatandaşının kurtarıldığını duyurdu

Pentagon, Nijerya’da rehin tutulan ABD vatandaşının kurtarıldığını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Pentagon, Nijer’de silahlı bir grup tarafından kaçırılan ABD vatandaşının özel kuvvetler tarafından yapılan operasyon ile Nijerya’da kurtarıldığını duyurdu.Nijer’in kuzeyindeki bulunan bir köyden geçtiğimiz Salı günü silahlı 6 kişi tarafından kaçırılan Amerikan vatandaşı ABD özel kuvvetleri tarafından yapılan operasyon ile kurtarıldı.

Pentagon, Nijer’de silahlı bir grup tarafından kaçırılan ABD vatandaşının özel kuvvetler tarafından yapılan operasyon ile Nijerya’da kurtarıldığını duyurdu.
Nijer’in kuzeyindeki bulunan bir köyden geçtiğimiz Salı günü silahlı 6 kişi tarafından kaçırılan Amerikan vatandaşı ABD özel kuvvetleri tarafından yapılan operasyon ile kurtarıldı. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, “ABD kuvvetleri, bu sabah erken saatlerde bir grup silahlı kişi tarafından rehin tutulan bir Amerikan vatandaşını kurtarmak için Kuzey Nijerya’da bir rehine kurtarma operasyonu düzenledi. Kurtarılan Amerikan vatandaşı güvende ve şu anda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gözetiminde. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personeli yaralanmadı” dedi.
Hoffman, "Bu operasyonu yürütmek için uluslararası ortaklarımızın desteğini takdir ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her yerinde halkımızı ve çıkarlarımızı korumaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Pentagon, kurtarılan ABD vatandaşını kimliğini ise açıklamadı.
ABD’li bir yetkili ise yaptığı açıklamada, operasyonun birkaç saat sürdüğünü ifade ederken, operasyonun Deniz Kuvvetleri’nin seçkin timi SEAL Team 6 tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Yetkili, ABD vatandaşını tutsak eden yedi kişiden altısını özel kuvvetler tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade ederken, saldırganların bölgede faaliyet gösteren herhangi bir terör örgütüyle bilinen bir bağlantısı olmadığını aktardı.
Nijer, Batı Afrika’nın Sahel bölgesinin çoğu gibi El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı terörist grupların faaliyet gösterdiği bölge konumunda bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Bir kişi daha sağ olarak kurtarıldıBir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?Yumurta dondurma nedir, nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
3 katı çöküp yan yatan bina böyle desteklendi
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Doğanlar apartmanından acı haber! Bir çocuk yaşamını yitirdi
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Orman yangınıyla ilgili olay yaratan görüntü
Diğer Haberler
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
Mustafa Şentop'tan enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz'a ziyaret
Bakan Dönmez'den deprem bölgesi ile ilgili elektrik ve doğal gaz açıklaması
Deprem bölgesi ile ilgili flaş elektrik ve doğal gaz açıklaması
İzmir'de enkaz altından bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı
Dört kızı enkaz altında! Oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor
Yürek yakan kare! Oyuncaklarına sarılarak bekleyişini sürdürüyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
Kılıçdaroğlu’ndan depremzedelere geçmiş olsun ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.