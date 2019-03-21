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Pentagon, Trump'ın DEAŞ iddiasını doğrulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'ın elindeki son toprak parçasına ilişkin yaptığı son açıklamayı teyit etmedi - Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers: - "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "DEAŞ'ın elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmedi.

Summers, Pentagon'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump'ın dün yaptığı, "DEAŞ'ın elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak." açıklaması hatırlatılan Summers, "Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruyu geçiştirmeye çalıştı.

Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullanmakla yetindi.

SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ABD'nin ağır bombardıman desteği ile Deyrizor'a bağlı Bagoz beldesini DEAŞ terör örgütünden almaya çalışıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarında yüzlerce sivilin öldürüldüğü belirtilen beldede haftalardır ağır çatışmalar yaşanıyor.

- Trump DEAŞ'A karşı dördüncü kez zafer ilan etti

ABD Başkanı Trump, ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini duyururken, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve Amerikan askerlerinin artık ülkelerine geri döneceğini söylemişti.

Trump daha sonra 15 Şubat 2019'da DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamının alındığına dair 24 saat içinde açıklama yapacağını söylemişti.

İki açıklaması da doğru çıkmayan Trump, bu sefer 28 Şubat'ta "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 100'ü alındı." açıklamasında bulunmuş, ancak bu açıklaması kısa sürede yalanlanmıştı.

Trump dün Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere bir harita üzerinde Başkanlık koltuğuna oturduğunda DEAŞ'ın elindeki topraklar ile bugün örgütün elinde kalan toprağı karşılaştırarak "Şu küçük nokta kaldı o da bu geceye kadar alınmış olacak." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Suriye Trump

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