Pentagon, Trump'ın DEAŞ iddiasını doğrulamadı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı, "DEAŞ'ın elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak" açıklamasını teyit etmedi.

Summers, Pentagon'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump'ın dün yaptığı, "DEAŞ'ın elinde kalan son toprak parçası bu gece itibariyle alınmış olacak." açıklaması hatırlatılan Summers, "Bu bölge dün gece alındı mı?" şeklindeki soruyu geçiştirmeye çalıştı.

Summers, "Ortaklarımızla birlikte her nerede olursa olsun DEAŞ'la mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullanmakla yetindi.

SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ABD'nin ağır bombardıman desteği ile Deyrizor'a bağlı Bagoz beldesini DEAŞ terör örgütünden almaya çalışıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarında yüzlerce sivilin öldürüldüğü belirtilen beldede haftalardır ağır çatışmalar yaşanıyor.

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ABD Başkanı Trump, ilk olarak 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekileceklerini duyururken, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratıldığını ve Amerikan askerlerinin artık ülkelerine geri döneceğini söylemişti.