HABER

Pentagon'dan İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson: - "(İran'ın Suriye'deki hedeflere füze saldırısı) Oradaki karmaşık hava sahası dikkate alındığında, bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak DEAŞ ile mücadele eden güçleri tehlikeye düşürüyor" - "Koalisyon, DEAŞ'ın Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca, güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran'ın Suriye'de, Fırat'ın doğusuna yönelik balistik füze saldırılarını "askeri ve sivil havacılığa tehdit" ve "sorumsuzca" olarak niteledi.

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, İran'ın dün Suriye'nin doğusundaki bazı hedeflere yönelik füze saldırısını, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordine etmeden gerçekleştirdiğini belirtti.

Binbaşı Robertson, "Koalisyon güçlerine bir zarar verilmemiş olsa da bu saldırıyı halen değerlendiriyoruz ve oradaki karmaşık hava sahası dikkate alındığında bu tür saldırılar Suriye'de aktif olarak DEAŞ ile mücadele eden güçleri tehlikeye düşürüyor." açıklamasında bulundu.

ABD'nin, Rusya ile Suriye'de kuvvetlerin ayrışması için iletişim kanalı kurduğunu ancak İran'ın bu tür tedbirler almadığını kaydeden Robertson, "Koordinasyonsuz bir hava sahasına füze fırlatmak sivil ve askeri havacılığa tehdittir." ifadelerini kullandı.

Robertson, "Koalisyon, DEAŞ'ın Orta Fırat Vadisi'ndeki kalıntılarını yenecek kabiliyete sahiptir. İran'ın bu alandaki her davranışı sorumsuzca, güvensiz ve gerginliği tırmandırıcıdır." diye konuştu.

- Koalisyon'dan saldırı açıklaması

Diğer yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan da konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Albay Ryan, "İran kuvvetleri dün gece Orta Fırat Vadisi'ne yönelik habersiz bir füze saldırısı düzenledi ve açık kaynaklara göre İran askeri geçit törenine yönelik saldırı ile suçlanana militanlara yönelikti. Koalisyon kuvvetleri saldırıyı değerlendiriyor ve koalisyon güçlerine yönelik bir tehlike söz konusu değil." paylaşımında bulundu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntüİstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişmeŞanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Ahvaz füze saldırısı İRAN Suriye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi

THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.