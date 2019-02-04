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Pentagon'dan Meksika sınırına ilave 3 bin 750 asker

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 07:35 | Son Güncelleme

Pentagon, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini açıkladı - İlave askerlerle, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ne destek amacıyla sınıra gönderilen asker sayısı 4 bin 350'ye yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini açıkladı.

Pentagon Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ilave askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı oldukları belirtildi.

Pentagon, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ne (CBP) destek amacıyla daha önce tahsis ettiği askerlerle son rakamın 4 bin 350'ye yükseldiğini kaydetti.

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için CBP'ye destek olacağı ifade edilen askerler, aynı zamanda mobil gözetleme görevi de yapacak.

Savunma Bakanlığına vekalet eden Patrick Shanahan, geçen hafta yaptığı açıklamada, güney sınırına "binlerce" asker gönderebileceklerini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı John Rood, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde geçen hafta katıldığı oturumda İç Güvenlik Bakanlığının, 12 binden fazla göçmenin bulunduğu tahmin edilen iki göç kervanının ABD'ye doğru geldiğini tespit ettiğini açıklamıştı.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan akerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

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