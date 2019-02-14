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Peribacalarındaki otel inşaatında yıkım (6) Aktüel

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:06 | Son Güncelleme

İKİ İŞ MAKİNESİYLE YIKIM SÜRÜYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş bölgeye gelerek inşatta inceleme yaptı.

İKİ İŞ MAKİNESİYLE YIKIM SÜRÜYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, peribacaları yanındaki otel inşaatıyla ilgili yıkım kararına ilişkin açıklamasının ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş bölgeye gelerek inşatta inceleme yaptı. Vali Aktaş'ın incelemelerinden sonra Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri yıkımı başlattı. Özel İdare ekipleri önce bodrum ve zemin üzerine 1 kat çıkılarak yapılan, yana yana 2 binadan oluşan inşaatın önünde bulunan tuğla, demir ve diğer inşaat malzemelerini traktör römorkuna yükleyerek götürdü. Daha sonra iş makinesi inşaata ilk darbeyi vurdu. Ardından daha büyük ikinci bir iş makinesi getirildi. İki iş makinesi ile otel inşaatının yıkım çalışması sürdürülüyor.

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