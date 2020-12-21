Periyodik bakım neden önemlidir? Araba bakımda değişen parçalar neler? Periyodik bakım yaptırmamanın zararları neler?

Bu bakımlar periyodik olarak belli kilometre ve zamanlarda yapılır. Kilometre ve zamanlama kaçırılmadan işlem gerçekleştirilmelidir. Peki; periyodik bakımlar neden önemlidir? PERİYODİK BAKIM NEDİR? Periyodik bakım, aracın ilk gün ki gibi kalması için yapılan kontroller ve parça değişimleridir. Burada kullanılan bakım parçaları ve sağlanan işçilik oldukça önem arz etmektedir. Bakım parçalarının orijinal olmasına da dikkat etme gerek. Bu sayede orijinal parçanın sorunsuz olarak hizmet vermesi sağlanmış olur. Bakım sırasında arabanıza farklı uygulamalar yapılabilir. Benzinli ve dizel arabalarda yapılan bakımlar değişiklik gösterebilir. PERİYODİK BAKIMDA YAPILANLAR NELERDİR? Periyodik bakım çok karışık bir iştir ve 2 ila 4 saat arası sürebilir. Bu süreçte öncelikle genel bir kontrol yapılır. Burada bakım dışında değişmesi beklenen parçalar not edilir. İlk olarak araçta göz ile fren balataları kontrol edilir. Bu kontrol sırasında bitip bitmediği göz ile anlaşılmış olur. Bunun dışında aracın altına bakılır. Alt bölümde yağ kaçaklarının olup olmadığı kontrol edilir. Kaçaklar var ise kontrol edilip onarım veya değişim ile giderilir. Bunun dışında rot kolları ve başları kontrolden geçirilir. Rot kollarında veya başında aşınma var ise yenileriyle değiştirmek gerekir. Sonrasında salıncaklar kontrol edilir. Bunlar direkt olarak su ile temas ettiği için kısa zamanda arızalanabilirler. Z rotlar akabinde kontrol edilir. Ayrıca süspansiyonlar ve tablaları da kontrolden geçirilir. Devamında egzoz sistemi kontrol edilir ve altta sürtünmelerden kaynaklı hasarlar kontrol edilir.

PERİYODİK BAKIMDA DEĞİŞEN PARÇALAR NELERDİR? Periyodik bakımda rutin olarak değişen parçalar vardır. Bunlar her bakımda değişir. Peki; bu parçalar hangileridir?

Yağ: Motor çalışması sırasında birbirine sürtünen parçalar vardır. Bu sürtünme sonucunda oluşacak olan aşınmalar yağ sayesinde en aza indirgenir. Bu aşınmaları en aza indirgemeyi sağlayan sıvı ise yağdır. Uzun süre yoğun sıcaklık altında çalışan yağ ilk gün ki özelliği kaybeder. Bu durumda değiştirilmelidir. Yağ filtresi: Motor içinde çalışan parçalar sürtünür ve yağ sayesinde azda olsa alüminyum talaşını yağ içine bırakır. Buda daha fazla sürtünmelere sebep olur. Bunu engellemek için bir filtreden geçen yağ temizlenmiş olur. Bu filtre bakım zamanına kadar ilk gün ki çalışma performansını kaybeder.

Hava filtresi: Yanma odasına girecek olan havanın içindeki tozları minimuma indirgeyen yapıdır hava filtresi.

Mazot filtresi: Yakıtın içindeki parçaların temizlendikten sonra yanma odasına aktarılmasını sağlayan parçadır. PERİYODİK BAKIMLAR NEDEN ÖNEMLİDİR? Periyodik bakım ile aracınız ilk gün ki gibi çalışmaya devam eder. Bu sayede otomobilinizin ömrünü uzatıp performansını korumuş olursunuz. ARABAMIZA PERİYODİK BAKIM YAPMAZSAK NE OLUR? Bakım, bir otomobilin ömrünü uzatmak için yapılan değişimlerdir. Eğer ki bunu aksatırsak fazlasıyla sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin yağ bakımınız 10 bin kilometre aralıklar da ise, tam zamanında bakımınızı yaptırmanız gerekmektedir. Arabamızın periyodik bakımını yaptırmaz ve yola devam edersek, yağ belli bir süre sonra özelliğini kaybedip motorun içerisinde çalışan parçalara fazlasıyla zarar verecektir. Bu durum uzun kullanımda motor revizyonuyla sonuçlanan olaylara sebep olabilir.