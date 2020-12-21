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Periyodik bakım neden önemlidir? Araba bakımda değişen parçalar neler? Periyodik bakım yaptırmamanın zararları neler?

21.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Periyodik bakım neden önemlidir? Araba bakımda değişen parçalar neler? Periyodik bakım yaptırmamanın zararları neler?

Periyodik bakım, aracınızın ilk gün ki gibi çalışmasını sağlamak amacıyla yapılan kontroller ve parça değişim işlemleridir. Aracınızın ilk gün ki gibi çalışmasını sağlamak amacıyla yapılan kontroller ve parça değişim işlemleridir. Bu değişimler aracınızı her açıdan korumaya yarar. Dahası ise ilk gün ki tazeliğini korumasına da yardımcı olur.

Bu bakımlar periyodik olarak belli kilometre ve zamanlarda yapılır. Kilometre ve zamanlama kaçırılmadan işlem gerçekleştirilmelidir. Peki; periyodik bakımlar neden önemlidir?

PERİYODİK BAKIM NEDİR?

Periyodik bakım, aracın ilk gün ki gibi kalması için yapılan kontroller ve parça değişimleridir. Burada kullanılan bakım parçaları ve sağlanan işçilik oldukça önem arz etmektedir. Bakım parçalarının orijinal olmasına da dikkat etme gerek. Bu sayede orijinal parçanın sorunsuz olarak hizmet vermesi sağlanmış olur. Bakım sırasında arabanıza farklı uygulamalar yapılabilir. Benzinli ve dizel arabalarda yapılan bakımlar değişiklik gösterebilir.

Periyodik Bakım Neden Önemlidir?

PERİYODİK BAKIMDA YAPILANLAR NELERDİR?

Periyodik bakım çok karışık bir iştir ve 2 ila 4 saat arası sürebilir. Bu süreçte öncelikle genel bir kontrol yapılır. Burada bakım dışında değişmesi beklenen parçalar not edilir. İlk olarak araçta göz ile fren balataları kontrol edilir. Bu kontrol sırasında bitip bitmediği göz ile anlaşılmış olur. Bunun dışında aracın altına bakılır. Alt bölümde yağ kaçaklarının olup olmadığı kontrol edilir. Kaçaklar var ise kontrol edilip onarım veya değişim ile giderilir. Bunun dışında rot kolları ve başları kontrolden geçirilir. Rot kollarında veya başında aşınma var ise yenileriyle değiştirmek gerekir. Sonrasında salıncaklar kontrol edilir. Bunlar direkt olarak su ile temas ettiği için kısa zamanda arızalanabilirler. Z rotlar akabinde kontrol edilir. Ayrıca süspansiyonlar ve tablaları da kontrolden geçirilir. Devamında egzoz sistemi kontrol edilir ve altta sürtünmelerden kaynaklı hasarlar kontrol edilir.

Periyodik Bakım Neden Önemlidir?

PERİYODİK BAKIMDA DEĞİŞEN PARÇALAR NELERDİR?

Periyodik bakımda rutin olarak değişen parçalar vardır. Bunlar her bakımda değişir. Peki; bu parçalar hangileridir?
Yağ: Motor çalışması sırasında birbirine sürtünen parçalar vardır. Bu sürtünme sonucunda oluşacak olan aşınmalar yağ sayesinde en aza indirgenir. Bu aşınmaları en aza indirgemeyi sağlayan sıvı ise yağdır. Uzun süre yoğun sıcaklık altında çalışan yağ ilk gün ki özelliği kaybeder. Bu durumda değiştirilmelidir.

  • Yağ filtresi: Motor içinde çalışan parçalar sürtünür ve yağ sayesinde azda olsa alüminyum talaşını yağ içine bırakır. Buda daha fazla sürtünmelere sebep olur. Bunu engellemek için bir filtreden geçen yağ temizlenmiş olur. Bu filtre bakım zamanına kadar ilk gün ki çalışma performansını kaybeder.
  • Hava filtresi: Yanma odasına girecek olan havanın içindeki tozları minimuma indirgeyen yapıdır hava filtresi.
  • Mazot filtresi: Yakıtın içindeki parçaların temizlendikten sonra yanma odasına aktarılmasını sağlayan parçadır.

Periyodik Bakım Neden Önemlidir?

PERİYODİK BAKIMLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Periyodik bakım ile aracınız ilk gün ki gibi çalışmaya devam eder. Bu sayede otomobilinizin ömrünü uzatıp performansını korumuş olursunuz.

ARABAMIZA PERİYODİK BAKIM YAPMAZSAK NE OLUR?

Bakım, bir otomobilin ömrünü uzatmak için yapılan değişimlerdir. Eğer ki bunu aksatırsak fazlasıyla sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Örneğin yağ bakımınız 10 bin kilometre aralıklar da ise, tam zamanında bakımınızı yaptırmanız gerekmektedir. Arabamızın periyodik bakımını yaptırmaz ve yola devam edersek, yağ belli bir süre sonra özelliğini kaybedip motorun içerisinde çalışan parçalara fazlasıyla zarar verecektir. Bu durum uzun kullanımda motor revizyonuyla sonuçlanan olaylara sebep olabilir.

Periyodik Bakım Neden Önemlidir

PERİYODİK BAKIMI KENDİMİZ YAPABİLİR MİYİZ?

Rutin olan yağ ve filtre değişimini kendimizde gerçekleştirebiliriz. Ancak bunun için bazı aparatlara ihtiyacımız olabilir. Aracınızın altındaki yağ tapasını sökerek bir kap yardımıyla bu yağı toplayabilirsiniz. Sonrasında özel bir aparat yardımıyla aracın yağ filtresini değiştirip, motorun üst tarafında yer alan yağ ekleme kısmından yeni yağı aracınıza ekleyebilirsiniz. Tabi ki her bakımda olduğu gibi polen ve hava filtresini de değiştirmeyi unutmayın.

PERİYODİK BAKIMDA YAN SANAYİ PARÇA KULLANILIR MI?

Çoğu bakımda uygun olsun diye yan sanayi parçalar kullanılır. Yan sanayi parçalar bazı durumlarda size sorun yaşatabilir. En büyük problem ise vaktinden önce işlevlerini kaybetmeleridir. Örneğin yağ filtrenizi yan sanayi bir parça ile değiştirdiniz. Bu filtre zamanla tiftiklenecek ve görevini yapamaz hale gelecek. Zamanla bu durum filtrenin tıkanmasına ve motorun yatak sarmasına sebebiyet verebilir. Aradaki küçük fiyat farkı size ilerleyen dönemlerde büyük külfet çıkarabilir.

PERİYODİK BAKIMDA ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Periyodik bakımda kafamızın rahat olmasını istiyorsak, orijinal parçadan şaşmamamız gerekmektedir. Orijinal parça, marka tarafından geliştirildiği için, uzun kullanımda size sorun çıkarmayacaktır.

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