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Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 02:40 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önüne geçilmesi amacıyla, kadınlar ve erkekler temel ihtiyaçları için farklı günlerde dışarı çıkma kararı alındı.

Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, düzenlediği basın toplantısında, sokaktaki insan sayısının düşürülmesini hedeflediklerini, bunun için erkeklerin pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınların ise salı perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabilmelerini sağlayacak düzenleme getirdiklerini açıkladı.

Pazar günü sokağa çıkmanın herkes için kısıtlandığını söyleyen Vizcarra, 12 Nisan'a kadar sürecek uygulama kapsamında halkın yalnızca banka, eczane ve gıda temini gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkabileceğini belirtti.

Vizcarra, alınan kararın kamu hizmetleri ve temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışan kimseleri etkilemediğini, bu kişilerin çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiği Peru'da, virüsün bulaştığı kişi sayısı 1414 olarak kaydedildi.

Nüfusu 33 milyona yaklaşan Peru'da, 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

(AA)

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Peru koronavirüs

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