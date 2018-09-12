HABER

Peru'da eski isyancı lidere ikinci kez ömür boyu hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:04 | Son Güncelleme

Peru'da eski isyancı lidere ikinci kez ömür boyu hapis cezası

LIMA (AA) - Peru'da Maocu gerilla örgütü Aydınlık Yol'un hapisteki lideri Abimael Guzman, 1992'de 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan suçlu bulunarak ikinci kez ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mahkeme, halihazırda hapishanede ömür boyu hapis cezasını çeken 83 yaşındaki Guzman'ı 1992'de başkent Lima'da düzenlenen bombalı saldırıyı planlamaktan suçlu buldu.

Mahkeme, Guzman'a bu davada da ömür boyu hapis cezası verdi.

Saldırıda 25 kişi ölmüş, 155 kişi yaralanmıştı.

Guzman'ın avukatları, müvekkillerinin saldırıyla herhangi bir bağlantısı olmadığını savunmuştu.

Maocu sol örgütün 1980 ve Guzman’ın yakalandığı 1992 yılları arasında Peru güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda 70 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği sanılıyor.

Örgütün lideri eski felsefe profesörü Abimael Guzman, 1992'de yakalanmış ve vatana ihanet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonraki yıllarda binlerce örgüt üyesinin de teslim olmasıyla Aydınlık Yol güç kaybetmişti.

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu
Abdulkadir Selvi: Böyle devam ederse rakip ekonomi olacak!Abdulkadir Selvi: Böyle devam ederse rakip ekonomi olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abimael Guzman Peru

En Çok Okunan Haberler

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

Şanlıurfalı Sabiha İrem İsrail Ordusu’nda!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türkiye'nin Çatısı' bir gecede beyaza büründü

'Türkiye'nin Çatısı' bir gecede beyaza büründü

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Yeni havalimanına isim tartışmalarına tarihçi Murat Bardakçı da katıldı! O ismi önderdi

Yeni havalimanına isim tartışmalarına tarihçi Murat Bardakçı da katıldı! O ismi önderdi

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Çağlayan'da polis ekipleri kaza yaptı!

Çağlayan'da polis ekipleri kaza yaptı!

İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.