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Peru'da eski zamanlarda kurban edildiği sanılan 227 çocuğa ait mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Peru'da eski zamanlarda kurban edildiği sanılan 227 çocuğa ait mezar bulundu

Arkeologlar, Peru'da 500'ü aşkın yıl önce kurban edildiği düşünülen 227 çocuğun gömülü olduğu toplu mezar ortaya çıkardı.

BBC'nin haberine göre arkeologlar, başkent Lima'nın kuzeyindeki sahil kasabası Huanchaco yakınında bir toplu mezar buldu.

Mezarda, yaşları 5 ila 14 toplam 227 çocuğa dair kalıntılar buldu.

Kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede arkeologlar, daha fazla çocuk cesedine rastlanılabileceğine inanıyor.

Çocukların, 500'ü aşkın yıl önce bir ayin sırasında, Çimu tanrılarına afetlere son vermeleri için aynı anda kurban edildiği sanılıyor.

Arkeologlar, bunun, şu ana kadar tarihte tek seferde en fazla çocuğun kurban edildiği ayin olabileceğini belirtiyor.

Yüzyıllar önce bugünkü Peru topraklarının kuzey kıyısı boyunca ikamet eden Çimu halkının, ritüeller sırasında inandıkları tanrılara kurbanlar ya da hediyeler sunduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk mezar Peru

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