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Peru'da yeni kabine göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:29 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongreyi dağıtmasının ardından kurulan yeni kabine yemin etti - Kadınların 8 bakanlık aldığı kabinede, Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra, Savunma Bakanı Walter Roger Martos Ruiz, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Edgar Vasquez oldu

BOGOTA (AA) - Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın yasama organı Kongreyi feshetmesinin ardından kurulan yeni kabine görevine başladı.

Peru'da Anayasa Mahkemesinin şeffaflığı tartışmalarına yol açan bir süreçle üye belirleyen ve önceki hükümetin istediği güvenoyunu vermeyen, çoğunluğu muhaliflerin elindeki Kongrenin Vizcarra tarafından dağıtılması ve erken seçim kararı alınmasıyla başlayan siyasi kriz geride kaldı.

Vizcarra'nın Kongreyi dağıttıktan sonra kurduğu ve başbakanlığını önceki hükümetin Adalet Bakanı Vicente Zeballos'un yapacağı 19 bakanlıktan oluşan yeni kabine, başkent Lima'daki Hükümet Sarayı'nda yemin ederek görevine başladı.

Kadınların 8 bakanlık aldığı kabinede, Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra, Savunma Bakanı Walter Roger Martos Ruiz, Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Edgar Vasquez oldu.

- Muhalefet Anayasa Mahkemesini ele geçirme amacında

Bu arada ülke basınına göre muhalefet, Kongrenin dağıtılmasına neden olan Anayasa Mahkemesi atamasını hayata geçirmek için çaba gösteriyor.

Feshedilen Kongre Başkanı Pedro Olaechea, Anayasa Mahkemesine tebligat göndererek, Kongrede mahkemeye üye olarak seçilen kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'nın göreve başlamasını talep etti.

Halkın ve devletin desteğini alamayan Olaechea, feshedilmenin anayasaya uygun olmadığını, dolayısıyla Devlet Başkanı Vizcarra'ya istifa ederek çekilmek istediklerini ilettiğini söyledi. Olaechea seçime gitmekten de korkmadıklarını belirtti.

- Peru'da ne oldu?

Peru Devlet Başkanı Vizcarra geçen hafta yaptığı konuşmada, hükümetin Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenme sürecini değiştirmek için sunduğu teklifi kabul etmesi için Kongreye çağrıda bulunmuş, aksi durumda Kongreyi dağıtacağını söylemişti.

Yolsuzluk suçlamasıyla hapis yatan muhalif lider Keiko Fujimori taraftarı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Kongre ise hükümetin sunduğu bu teklifi oylamak yerine Kongre Başkanı Pedro Olaechea'nın kuzeni Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea'yı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti.

Hükümete göre "oldukça tartışmalı geçen ve şeffaflığından şüphe edilen" oylama sonrası Vizcarra, Kongrenin daha önce iki güvenoyunu reddettiğini de hatırlatarak yasama organını dağıtma ve ülkeyi 26 Ocak 2020'de seçime götürme kararı almış, Vizcara taraftarları, kararı desteklemek için ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış ve başkent Lima'daki Kongre çevresinde toplanmıştı.

Anayasal kurallar çerçevesinde dağıtılan Kongre ise oturumuna devam ederek Vizcarra'yı geçici olarak görevden aldığını duyurmuş, Devlet Başkan Yardımcısı Araoz'u "Geçici Devlet Başkanı" atamıştı.

Araoz bu unvanla yemin etse de hiçbir bürokratik, sivil ya da uluslararası destek bulamayıp daha sonra istifa ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra Peru'daki siyasi kriz

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