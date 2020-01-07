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  4. Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı

Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:50 | Son Güncelleme

Peru'da yolcu otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 16 ölü, 40 yaralı

Peru'da yolcu otobüsünün park halindeki 8 araca çarpması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Peru basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında Arequipa kentinde otoyolda yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 8 araca çarptı.

Kazada 12 kişinin olay yerinde, 4 kişi kaldırıldığı hastanede olmak üzere 16 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 40 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Savcılık, ölenler arasında 2 yabancı uyruklu ile bir hamile kadının da bulunduğunu, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, kazanın aşırı sürat nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
16 ölü Peru trafik kazası

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