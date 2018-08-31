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PES 2019 piyasaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Konami bugün Amerika için PES 2019 oyununu yayınladı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yer alan PES 2019, bu yıl FIFA’ya kafa tutacak gibi görünüyor. İşte PES 2019 fiyatı, sistem gereksinimleri ve oynanışı hakkındaki detaylar!

PES 2019 piyasaya çıktı!

Futbol oyunları kulvarında yıllardır PES ile FIFA‘nın çekişmesine tanıklık etmiştik. Ancak FIFA son 3-4 yıldır rakibi PES karşısında ezici bir üstünlüğe sahip olarak rekabetin bitme noktasına gelmesine neden olmuştu. Konami de gidişattan memnun olmayan PES tutkunlarının gönlünü, bu yıl geliştirdiği oyun ile çelmeye çalışıyor.

Avrupa’da 30 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanacak olan PES 2019, bugün Amerika bölgesinde indirime sunuldu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformalarına gelen oyun, fiyatı ile diğer AAA oyunları karşısında çok uygun duruyor. Eğer PSN ve Xbox hesabınız Amerika bölgesindeyse Pro Evolution Soccer 2019’u bugün indirip oynayabilirsiniz.

Pro Evolution Soccer 2019’un üç farklı sürümü yer alıyor. Bu sürümlerin fiyatları; standart sürüm 259 TL, David Beckham Edition 299 TL ve Legend Edition fiyatı ise 349 TL olarak belirlenmiş durumda. Pro Evolution Soccer 2019’un sistem gereksinimleri ise aşağıda yer alıyor.

PES 2019 sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10
İşlemci: Intel Core i5 – 3470 veya AMD FX 4350
RAM: 4GB
Ekran Kartı: NVidia GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870
Ekran Kartı Belleği: 2GB
DirectX: 11.0
Depolama: 30GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64bit
İşlemci: Intel Core i7 – 3770 veya AMD FX 8350
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVidia GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X
Ekran Kartı Belleği: 4GB
DirectX: 11.0
Depolama: 30GB

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Anahtar Kelimeler:
Konami PES 2019 PlayStation

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