'Pes' dedirten anlar: Oyununu zabıta ekipleri bozdu! "Kalk yürüyerek gel"

Eskişehir ilinden İnegöl'e minibüs ile gelen kadınlar, dilencilik yapmaya başladılar. Durumu fark eden zabıta ekipleri, kadınlardan ikisini alarak İnegöl Belediyesine getirdiler. Tekerlekli sandalyede oturan Aslınaz Ö.'nün (21) oyununu zabıta ekipleri bozdu. Ekiplerin belediyeye getirdiği kadınların 'tekerlekli sandalyeden kalk yürüyerek gel' demesi üzerine engelli gibi dilenen kadın ayağa kalkarak odaya girdi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramanın ardından, iki kadın, zabıta eşliğinde geldikleri minibüsle ilçe dışına çıkarıldı.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum