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  4. 'Pes' dedirten görüntü! Karşılaştıkları manzaraya inanamadılar

'Pes' dedirten görüntü! Karşılaştıkları manzaraya inanamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yolda ilerleyen minibüsü görenler gözlerine inanamadı. Karayolunda süratle ilerleyen aracın hurda yığınına dönmüş olmasına rağmen trafikte bulunması tepkileri beraberinde getirdi. İşte 'pes' dedirten anlara ait görüntüler...

Kahta istikametinden Adıyaman istikametine doğru ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 44 AAV 185 plakalı hurda yığınına dönen minibüsü karayolunda gören sürücüler gözlerine inanamadı. Tavanı çöken, kapıları kapanmayan ve camları olmayan minibüs kazaya davetiye çıkardı. Hurda yığınına dönen minibüsün Kahta-Adıyaman karayolunda süratle ilerlemesi tepkilere neden oldu. Hızla ilerleyen minibüsü gören sürücüler durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Minibüs karayolunda hızla ilerleyerek bir süre sonra gözlerden kayboldu.

İHA

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