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  4. 'Pes' dedirten hırsızlık! Elini kolunu sallayarak 700 TL değerindeki yağı böyle çaldı

'Pes' dedirten hırsızlık! Elini kolunu sallayarak 700 TL değerindeki yağı böyle çaldı

15.07.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir zincir markete müşteri gibi giren genç, yaklaşık 700 TL değerinde bir koli yağ çalarken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, müşteri kılığında zincir markete girdi.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Marketin yoğun olması ve market çalışanlarının başka işlerle uğraşmasını fırsat bilerek yağ reyonuna giden genç, 20 litrelik ayçiçeği yağını çaldı. Yaklaşık 700 TL değerinde olan yağ kolisini rahat tavırlarla çalan genç, görenleri şaşkına çevirdi. Markette bulunan 1 koli yağın eksildiğini fark eden yöneticiler, güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Güvenlik kameralarında hırsızın yağı çalma anı saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis yağ
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