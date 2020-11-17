HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

17.11.2020 09:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan örgütün TSK yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonda 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı örgüt üyesi ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonuİstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı 'Panter mi o?' Endişeli halk panter avına çıktı

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Spor salonları kapanıyor... İBB'den son dakika açıklaması geldi! Spor salonları ne zaman kapanıyor?

Spor salonları kapanıyor!

Elektrik kesintisi listesi 17 Kasım İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

17 Kasım İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İBB duyurdu, hepsi kapatılıyor

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

Akın akın Edirne'ye geliyorlar! Bulgar turistler için özel tedbirler alındı

Akın akın Edirne'ye geliyorlar! Özel tedbirler alındı

İSKİ su kesintisi 17 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

17 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Bursa'da endişelendiren gelişme! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.