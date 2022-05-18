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Peş peşe yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu! Cahit Özkan'dan dikkat çeken "Ömer Çelik" paylaşımı

18.05.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir programda 2023 seçimleri ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Özkan'ın açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Partimizin görüşünü yansıtmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Yaşananlar sonrası "Cahit Özkan görevi bırakacak" iddiaları gündeme gelirken, bugün dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte son gelişmeler...

Peş peşe yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu! Cahit Özkan'dan dikkat çeken "Ömer Çelik" paylaşımı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Youtube'da katıldığı bir programda 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmış ve ipi göğüsleyeceklerini belirterek, "Yüzde 75’in üzerine çıkacağız. Amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı." demişti.

Özkan aynı programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik ise "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu." demişti.

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"PARTİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR"

Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın açıklamalarının parti görüşünü yansıtmadığını belirterek, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır." demişti.

Peş peşe verilen demeçler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Cahit Özkan'ın görevi bırakacağı iddia edilmişti.

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ÖMER ÇELİK'Lİ FOTOĞRAF

İddialar tazeliğini korurken, AK PArtili Özkan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından Ömer Çelik'le birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan Özkan, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez" dedi.

EJTRY

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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