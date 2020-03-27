HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peskov: Kremlin'de bir kişide koronavirüs tespit edildi!

Peskov: Kremlin'de bir kişide koronavirüs tespit edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı İdaresi'nde bir çalışanda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve bu kişinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'le temasının olmadığını belirtti.

Peskov: Kremlin'de bir kişide koronavirüs tespit edildi!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, "Devlet Başkanlığı İdaresi'nde bir koronavirüs vakası olduğunu biliyorum. Bir vakayı doğrulayabilirim ancak ikinci vakayla ilgili bilgim yok" dedi.

Hasta çalışanın Vladimir Putin'le teması olmadığının altını çizen Peskov, "Devlet Başkanı'nın katıldığı tüm etkinliklerin katılımcılarına etkinliklerden önce test yapılmasını öngören önlemlerin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Devlet Başkanlığı İdaresi'nde virüsün daha fazla yayılmaması için gerekli tüm sıhhi ve epidemiyolojik önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

'PUTİN ÇALIŞMAYI BIRAKMIYOR'

Rusya’da havalimanlarında vatandaşlara koronavirüs testi yapılacak
Vladimir Putin'in çalışmayı bırakamadığını ve çalışmaya devam ettiğini kaydeden Peskov, Rus liderin koronavirüsten korunmak için gereken önlemleri aldığını aktardı.

Peskov'a, Putin'in 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde ilan ettiği 'ücretli tatilin' süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da soruldu.

Peskov, "Henüz ücretli tatil başlamadı. Bugün cuma, iş günü. Önce bir tatil başlasın, sonra hastalığın yayılma dinamiğine hep birlikte bakarız. Tüm kararlar, fiili duruma dayanılarak alınmalı. Bunu konuşmak için henüz erken" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'ndeki yetkililerin testleri geçen hafta yapılmaya başlanmıştı. Parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'ndeki senatörlerin testleri devam ederken, şimdiye dek pozitif sonuç çıkmadı. Parlamentonun alt kanadındaki vekillerin testleri ise pazartesi günü yapılmaya başlanacak.

Rusya'da son açıklanana verilere göre, bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 1036. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise üç.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
İngiltere başbakanı koronavirüse yakalandı!İngiltere başbakanı koronavirüse yakalandı!
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Peskov Rusya Kremlin

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

Çok önemli koronavirüs aşısı açıklaması!

Çok önemli koronavirüs aşısı açıklaması!

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Kabus! Ölü sayısı 23 bini hasta sayısı 500 bini aştı

Kabus! Ölü sayısı 23 bini hasta sayısı 500 bini aştı

Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkacak

Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkacak

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

Diğer Haberler
101 yaşında Covid-19'u yenen adam umut oldu

101 yaşında Covid-19'u yenen adam umut oldu

Din adamı koronavirüs hastalarına iyileşeceklerini söyleyip esans koklattı!

İran'da şok görüntü! Hastalara iyileşeceklerini söyleyip...

Çin’de koronavirüs tedavisi için ayı safrası kullanılması teşvik ediliyor

Çin’de koronavirüs tedavisi için ayı safrası kullanılması teşvik ediliyor

İngiltere başbakanı koronavirüse yakalandı!

İngiltere başbakanı koronavirüse yakalandı!

İşte koronavirüslü akciğerin 3D görüntüsü

İşte koronavirüslü akciğerin 3D görüntüsü

Uzmanlardan korkutan tahmin: Sadece o ülkede en az 200 bin kişi ölebilir

'Sadece o ülkede en az 200 bin kişi ölebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.