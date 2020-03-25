Pete Buttigieg Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekilecek

Amerikan medyası, Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışından çekileceğini duyurdu.

38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı. Buttigieg'in kampanyasını başarılı başlamış, ancak son haftalarda ivme kaybetmişti.

Buttigieg'in çekilme kararı, Başkan Trump'a karşı kimin yarışacağını belirleyecek yarınki Süper Salı öncesi geldi.

Süper Salı'da 14 eyalette önseçim kullanılıyor ve bu oylama sonucu solcu aday Bernie Sanders, diğer adaylara kapatılamayacak bir fark atıp, adaylığa bir adım daha yaklaşabilir.

Buttigieg, 3 Şubat'ta Iowa eyaletinde yapıan önseçimlerin ilkini az farkla da olsa şaşırtıcı bir kazanmıştı. Ancak bu başarını daha sonra tekrarlayamadı ve South Carolina'daki önseçimde büyük bi farkla dördünücü oldu.

Buttigieg özellikle siyah seçmenlerden destek almayı başaramadı.

Buttigieg'in kampanya ekibinden henüz bir açıklama gelmedi, ancak gün içinde yapılması bekleniyor.