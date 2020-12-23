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Pete Lau doğruladı: OnePlus akıllı saat geliyor!

23.12.2020 16:20 | Son Güncelleme:
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Pete Lau doğruladı: OnePlus akıllı saat geliyor!

OnePlus akıllı saat üretimine resmen giriyor. OnePlus CEO'su Pete Lau, Twitter'da OnePlus markalı akıllı saati doğruladı. Pete Lau, OnePlus Watch olarak adlandırılması beklenen akıllı saatin piyasaya çıkacağı tarihi de açıkladı.

OnePlus akıllı saatin geçmişi aslında 2015'e dayanıyor. OnePlus tarafından 2015 yılında paylaşılan bir çizim, OnePlus akıllı saati için şirket içinde taslaklar oluşturulduğunu ortaya çıkardı. Bunun ardından, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition adı konuşulmaya başlandı ve akıllı saate ait kayışlar dahi sızıntılarda yer aldı. OnePlus tarafı ise OnePlus akıllı saate dair gizemi korudu. Fakat bu gizem, OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı ile bozuldu.

PETE LAU'DAN ONEPLUS AKILLI SAAT AÇIKLAMASI

Pete Lau, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile OnePlus akıllı saat için heyecan verici gelişmeleri açıkladı. OnePlus'ın CEO'su ve kurucu ortağı, çoğunluğun akıllı saat istediğine dikkat çekerek, bir akıllı saat üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Lau'nun paylaşımına göre akıllı saat gelecek yılın başında piyasaya çıkacak.

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ONEPLUS WATCH ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

OnePlus Watch olarak adlandırılması beklenen akıllı saatin tasarımı ise henüz bilinmiyor. Ancak beklentiler, saatin yuvarlak bir ekran tasarımı ile gelmesinden yana. Ayrıca OnePlus akıllı saatinin uygun fiyatlı olması da öngörülüyor.

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