Pete Lau doğruladı: OnePlus akıllı saat geliyor!

OnePlus akıllı saatin geçmişi aslında 2015'e dayanıyor. OnePlus tarafından 2015 yılında paylaşılan bir çizim, OnePlus akıllı saati için şirket içinde taslaklar oluşturulduğunu ortaya çıkardı. Bunun ardından, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition adı konuşulmaya başlandı ve akıllı saate ait kayışlar dahi sızıntılarda yer aldı. OnePlus tarafı ise OnePlus akıllı saate dair gizemi korudu. Fakat bu gizem, OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından yapılan bir Twitter paylaşımı ile bozuldu.

Pete Lau, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile OnePlus akıllı saat için heyecan verici gelişmeleri açıkladı. OnePlus'ın CEO'su ve kurucu ortağı, çoğunluğun akıllı saat istediğine dikkat çekerek, bir akıllı saat üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Lau'nun paylaşımına göre akıllı saat gelecek yılın başında piyasaya çıkacak.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.???? https://t.co/H1Fqv9srXj