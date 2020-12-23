OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

OnePlus, şirketin CES 2021’den önceki ikinci konsept telefonu olan OnePlus 8T Concept modelini duyurdu. İlki, bu yılın başlarında CES 2020’de tanıtılan renk değiştiren cam teknolojisine (elektrokromik cam teknolojisi) sahip OnePlus Concept One’dı. Yeni konsept aynı zamanda elektrokromik sırt kullanıyor ve ayrıca Elektronik Renk, Malzeme ve Kaplama (ECMF) ile mmWave’i birleştiriyor.

İŞTE ONEPLUS 8T CONCEPT'İN ÖZELLİKLERİ

Elektronik Renk, Malzeme ve Kaplama (ECMF), bir cihazın fiziksel tasarımının kullanıcı ve yazılım özellikleriyle dinamik olarak çalışmasına olanak tanır.

Telefondaki ECMF, farklı voltajlar altında değişen metal iyonlarının değerlik durumu olan camda metal oksit içeren renk değiştiren bir film şeklini alır. Bu, metal oksit etkinleştiğinde, camın renginin koyu maviden açık gümüşe değiştiği anlamına gelir.

ECMF tasarımı, mmWave ile birlikte çalışarak gerçekten etkileşimli hale gelir ve teknoloji ile etkileşim şekli değiştirir.

5G’den ödünç alınan bu teknolojinin çalışma prensibi, mmWave radar modülünün elektromanyetik dalgaları iletmesi ve almasıdır. Elektromanyetik dalgaları alırken, dijital sinyal işleme (DSP) ve CPU sinyal ve bilgi işlemeyi gerçekleştirerek cihazın nesneleri algılamasına, görüntülemesine, konumlandırmasına ve izlemesine izin verir.