HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

23.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OnePlus 8T Concept bu özelliği ile fark yaratacak

OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 8T Concept, renk değiştiren yapısının yanı sıra mmWave reaktif algılama teknolojisi ile ön plana çıkıyor.

OnePlus, şirketin CES 2021’den önceki ikinci konsept telefonu olan OnePlus 8T Concept modelini duyurdu. İlki, bu yılın başlarında CES 2020’de tanıtılan renk değiştiren cam teknolojisine (elektrokromik cam teknolojisi) sahip OnePlus Concept One’dı. Yeni konsept aynı zamanda elektrokromik sırt kullanıyor ve ayrıca Elektronik Renk, Malzeme ve Kaplama (ECMF) ile mmWave’i birleştiriyor.

İŞTE ONEPLUS 8T CONCEPT'İN ÖZELLİKLERİ

Elektronik Renk, Malzeme ve Kaplama (ECMF), bir cihazın fiziksel tasarımının kullanıcı ve yazılım özellikleriyle dinamik olarak çalışmasına olanak tanır.

Telefondaki ECMF, farklı voltajlar altında değişen metal iyonlarının değerlik durumu olan camda metal oksit içeren renk değiştiren bir film şeklini alır. Bu, metal oksit etkinleştiğinde, camın renginin koyu maviden açık gümüşe değiştiği anlamına gelir.

ECMF tasarımı, mmWave ile birlikte çalışarak gerçekten etkileşimli hale gelir ve teknoloji ile etkileşim şekli değiştirir.

5G’den ödünç alınan bu teknolojinin çalışma prensibi, mmWave radar modülünün elektromanyetik dalgaları iletmesi ve almasıdır. Elektromanyetik dalgaları alırken, dijital sinyal işleme (DSP) ve CPU sinyal ve bilgi işlemeyi gerçekleştirerek cihazın nesneleri algılamasına, görüntülemesine, konumlandırmasına ve izlemesine izin verir.

OnePlus 8T Consept'in elektrokromik arkasındaki değişen renkleri mmWave algılama teknolojisiyle birleştiren OnePlus, bunun insanların akıllı telefonlarıyla nasıl etkileşim kurduğuna dair çok çeşitli olasılıklar açmanın ilk adımı olduğunu söylüyor. Yakın gelecekte, Reaktif Algılama için daha fazla kullanım bekliyor.

Dokunmasız bildirimler için, ECMF, gelen bir arama için renkleri yanıp sönebilir ve kullanıcılar, cihaza dokunmadan bile basit bir hareketle aramayı kabul edebilir veya reddedebilir.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatıOnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Solunum monitörü için, mmWave teknolojisi kullanıcının nefes alışını kaydederek rengin senkronizasyonda değişmesini sağlar ve telefonu etkili bir şekilde biofeedback cihazı haline getirir.

2020 Steam Yılın Oyunları adayları açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilirApple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir
Uzman erbaş başvuruları başladı!Uzman erbaş başvuruları başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

AirPods Pro’ya rakip geliyor: Samsung Galaxy Buds Pro

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

Apple sürücüsüz araba 2024 yılında gelebilir

ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

DNS ne demektir? DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

En iyi işveren teknoloji şirketleri hangisi? İşte şaşırtan araştırmanın sonuçları

İşte en iyi işveren teknoloji şirketleri!

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin ön kamerası bekleneni vermedi!

Hayal kırıklığı yarattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.