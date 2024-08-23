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  4. Petek Dinçöz imaj tazeledi! Son hali Dilan Polat'a benzetildi

Petek Dinçöz imaj tazeledi! Son hali Dilan Polat'a benzetildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 09:24
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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmiş sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Dinçöz şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Dinçöz'un son hali Dilan Polat'a benzetildi.

MYNET-Petek Dinçöz, oğlunun babası Serkan Kodaoğlu ile evliliğini sonlandırarak Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturmuştu. Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim son halini takipçileriyle paylaştı.

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HERKES AYNI YORUMU YAPTI

Dinçöz yeni imajını siyah kalp emojisi ile paylaştı. Ünlü ismi görenler ise 'Dilan Polat sandım', 'Bir an Dilan Polat zannettim', 'saçlar harika olmuş', 'siyah saç efsane' gibi yorumlar yaptılar.

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Petek Dinçöz
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