Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'na doğru

Güngör, Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, kentin son zamanlarda kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle ön plana çıktığını söyledi.

Şampiyonada 25 şehirden 44 araç ve 88 sporcunun mücadele edeceğini, bunun rekor bir katılım olduğunu ifade eden Güngör, "Kapıçam Tabiat Parkı da yarışlar açısından son derece elverişli. Yarışmacılar da böyle olduğunu ifade ediyor. Şampiyona, belediyemiz ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Her yıl ulusal düzeyde gerçekleştirilen şampiyona bu yıl ilk defa uluslararası katılımla yapılıyor. Bu da hem şampiyona hem de şehrimiz için önemli." ifadelerini kullandı.

Güngör, şampiyonaya 4. kez ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, amatör spor kulüplerine verdikleri desteklerin devam ettiğini dile getirdi.

"Şehrimizde spor kültürünü artırmak ve şehrimizin spor alanındaki potansiyelini göstermek için uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. Otomobil sporları da çok rağbet gören bir branş." diyen Güngör, bu organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

