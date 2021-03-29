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Petr Kellner kimdir? Çekya'nın en zengin insanı hayatını kaybetti

29.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petr Kellner, Çekya’nın en zengin insanı olarak biliniyordu. Petr Kellner’in serveti, Bloomberg Milyarder Endeksi’ne göre 19 milyar dolardan fazla olarak açıklanmıştır. Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji sektörlerindeki işletmeleri kontrol eden PPF’in sahibi olan Petr Kellner, Alaska’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Petr Kellner kimdir? Çekya'nın en zengin insanı hayatını kaybetti

Petr Kellner’in bindiği helikopterde bulunan 5 kişi de hayatını kaybetti. Yapılan açıklamalara göre ise şu an için helikopterin neden düştüğü bilinmiyor. Petr Kellner ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası için soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kellner'ın tatili sırasında Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklandı. Şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt'in yaptığı açıklamaya göre rehberler helikopterli kayak konusunda Alaska'nın en iyisiydi ve uzmanlardı.

Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken Pruitt, "Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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PETR KELLNER KİMDİR?

Kellner, çalışma hayatına fotokobici olarak başladı. 1991'de ise yatırım fonu PPF'i kurdu.

ABD dergisi Forbes'e göre Çek Cumhuriyeti'nin en zengin adamı ve dünyanın 73. en büyük serveti olan Petr Kellner, Çekya'nın da en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kellnet, Haziran 2020 itibarıyla şirketin varlıklarının 52 milyar dolar olduğunu söylemişti.

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