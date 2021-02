Peugeot logosunu yeniledi

ÖLÜMSÜZLÜĞÜN BİR SİMGESİ

Aslan figüründeki bu yeni arma her zaman markanın bir parçası oldu ve PEUGEOT markasının değerlerini gururla yansıtıyor. Bu logo ölümsüz olacak şekilde tasarlandı. Bu logo ölümsüzlüğü, evrenselliği ve çok kültürlü bir kimlik biçimini ifade ediyor. Aidiyetin, tanınmanın ayırt edici bir sembolü. Prestij, güven, uzun ömür ve soy ile eş anlamlı. Yeni görsel kimliğiyle, PEUGEOT geçmişi ultra-modernlikle birleştiriyor. PEUGEOT, bu arma ile yeni pazarları fethetmek, uluslararası büyümesini hızlandırmak, Fransız zarafetinin yanı sıra Fransız tasarımını ve bilgi birikimini buralara ulaştırmak için yola çıkıyor. PEUGEOT kendi tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Yeni bir çağ başlatıyor. Ve müşterilerine yeni bir taahhütte bulunuyor: onunla geçirdikleri zamanı kaliteli zamana dönüştürmek.

Aslında yeni PEUGEOT kimliğini deneyimlemek, iki deneyimi bir arada yaşamaktır: Birincisi, şu an için yaşamak. Sürekli daha hızlı dönen bir dünyada, ‘zaman’ en nadide, en değerli varlıklardan biri haline geldi. PEUGEOT, anı yaşamak isteyenlere yaşadığı andan gerçekten keyif almayı ve sunduğu her şeyden yararlanma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda her şey dahil kaliteli bir deneyime sahip olmak. Araçlar, yetkili satıcılar, ilgili ürünler, web siteleri, iletişim,... Tüm bunlar tek, tutarlı ve işlevsel bir sistem içinde kurgulanan temas noktaları.