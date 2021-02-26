Peugeot logosunu yeniledi

PEUGEOT, 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise PEUGEOT markasının küresel tasarım stüdyosu PEUGEOT Design Lab tarafından tasarlanan daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif 11. versiyon tanıtıldı. 2010 yılında tanıtılan mevcut logo, markanın sınıf atlama stratejisini desteklemek adına değiştirildi. Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen PEUGEOT, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. 2021 yılına hızlı başlayan PEUGEOT, yeni PEUGEOT 308, yeni bir web sitesi ve STELLANTIS’in devreye girmesine sahne oldu. ZAMANSIZ BİR MARKA Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor. Bu, PEUGEOT’yu zamansız bir marka yapıyor, geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kuruyor. Son 10 yılda, tüm ürün gamı yenilendi ve sınıf atladı. Bunun yansıması olarak 2021 yılında PEUGEOT e-Expert ve 2019 yılında Partner ile “Yılın Uluslararası Ticari Aracı” ve üç kere “Yılın Otomobili” (2014 yılında PEUGEOT 308, 2017 yılında PEUGEOT SUV 3008 ve 2020 yılında PEUGEOT 208) seçilerek başarısını perçinledi. Hepsinden önemlisi, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturdu. Söz konusu sınıf atlama ve değer yaratma hamlesi şimdi de markanın kendisinin tasarımı üzerinde yapılan çalışmalarla mükemmelleştiriliyor. Yeni logo, PEUGEOT’nun dün ne anlama geldiğini, PEUGEOT’nun bugün ne anlama geldiğini ve PEUGEOT’nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

ÖLÜMSÜZLÜĞÜN BİR SİMGESİ Aslan figüründeki bu yeni arma her zaman markanın bir parçası oldu ve PEUGEOT markasının değerlerini gururla yansıtıyor. Bu logo ölümsüz olacak şekilde tasarlandı. Bu logo ölümsüzlüğü, evrenselliği ve çok kültürlü bir kimlik biçimini ifade ediyor. Aidiyetin, tanınmanın ayırt edici bir sembolü. Prestij, güven, uzun ömür ve soy ile eş anlamlı. Yeni görsel kimliğiyle, PEUGEOT geçmişi ultra-modernlikle birleştiriyor. PEUGEOT, bu arma ile yeni pazarları fethetmek, uluslararası büyümesini hızlandırmak, Fransız zarafetinin yanı sıra Fransız tasarımını ve bilgi birikimini buralara ulaştırmak için yola çıkıyor. PEUGEOT kendi tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Yeni bir çağ başlatıyor. Ve müşterilerine yeni bir taahhütte bulunuyor: onunla geçirdikleri zamanı kaliteli zamana dönüştürmek. Aslında yeni PEUGEOT kimliğini deneyimlemek, iki deneyimi bir arada yaşamaktır: Birincisi, şu an için yaşamak. Sürekli daha hızlı dönen bir dünyada, ‘zaman’ en nadide, en değerli varlıklardan biri haline geldi. PEUGEOT, anı yaşamak isteyenlere yaşadığı andan gerçekten keyif almayı ve sunduğu her şeyden yararlanma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda her şey dahil kaliteli bir deneyime sahip olmak. Araçlar, yetkili satıcılar, ilgili ürünler, web siteleri, iletişim,... Tüm bunlar tek, tutarlı ve işlevsel bir sistem içinde kurgulanan temas noktaları.

SADE, ETKİLİ, İÇGÜDÜSELLİK Web sitesi ise artık tüm bu deneyiminin bir parçası ve ‘çevrimiçi satış noktası’ haline geliyor. Sade, etkili, içgüdüsel, sürükleyici, son derece görsel, dinamik ve iş odaklı, mükemmel akıcı bir satış deneyimi sunuyor. Bir PEUGEOT yetkili satıcısında yapılabilecek her şeyi çevrimiçi olarak yapma imkanı sunuyor: keşif, yapılandırma, satış, sözleşmeler, finansman, takas, vb. PEUGEOT ile çevrimiçi geçirilen zamanlar, faydalı, verimli, kaliteli ve keyifli anlar haline geliyor. Yetkili satıcılar ise artık daha insan odaklı, daha görsel ve hatta daha eğitici bir deneyim sunan yerlere dönüşüyor. Amaç, enerji geçişinin ivmesini somut olarak deneyimlemek, yeni ulaşım seçeneklerini ve yeni teknolojileri keşfetmek. PEUGEOT ile web sitesinde geçirilen zaman, geleceği öngörme olanağı sunan kaliteli bir deneyim. Bu nedenle, web sitesi ve yetkili satıcılar birbirini tamamlıyor ve PEUGEOT ile geçirilen zamanın kalitesini artırıyor. Çok kıymetli olan ve akıp giden zamanın. POZİTİFLİK ÖN PLANDA Bu pozitif uluslararası kampanya ile PEUGEOT hem müşterilerini, hem de müşterisi olmayanları birleştiriyor. Marka yeni bir evrensel alan yakalıyor: zaman. Her yaştan, kültürden ve geçmişe sahip kişileri kutluyor. Onlar, artık çok fazla güç veya para arayışı içinde olmayan, ama daha çok kaliteli zaman arayışı içinde olan “LIONS OF OUR TIME”.