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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi?

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Kuşkusuz ki tüm İslam alemi için, Ramazan ayının diğer on bir aydan çok daha önemli ve özel bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz de bu aydan bahsederken öncesini rahmet, ortası bağışlanma, sonunu ise cehennem azabından kurtulma olarak nitelendirmiştir. Peki üç ayların başlangıcı ile birlikte bu mübarek aya hazırlanan Allah'ın Resulü (S.A.V.), Ramazan ayında bir gününü nasıl geçirirdi?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi?

Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere, tüm inananların Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hayatını örnek alacak bir yaşam sürmesi gerekir. Oruç ile başta bedenen olmak üzere bir çok konuda nefsi terbiye etmeye vesile olan Ramazan ayına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de çok önem verirdi. Ramazan ayını, sevabını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kulların günahlarının bağışlanacağını haber veren Peygamber Efendimiz Ramazan'da ne yapardı? Bir gününü nasıl geçirirdi?

DUA VE İBADETE DAHA FAZLA YÖNELİRDİ

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l Sevgili Peygamberimiz mübarek Ramazan ayında gündüz vakitlerini oruç tutarak, gece vakitlerini de ibadet ile geçirirdi. Peygamber Efendimiz hadislerinde oruç tutmanın sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığını, asıl amacının erdem ve ahlak sahibi bir insan olmayı hedeflemek olduğunu da vurgulardı. Elbette Peygamberimiz mükemmel oruç tutardı. Mükemmel oruç için, dilinizi kötü söz söylemekten, kulağınızı kötü sözü dinlemekten, beyninizi gereksiz düşüncelerden arındırın ve kötü işlerden sakının.

l İftarını acele ile açardı ve az yemeye özen gösterirdi.

l Sahur yemeklerinde de iftar gibi mideyi tam doldurmadan yemeyi tavsiye ederdi.

l Peygamber efendimiz geceleri teravih namazı kılardı.

l Ramazan ayının son on günü itikafa girerdi. Yani tüm vaktini ibadetle geçirmek üzere mescitte ikamet ederdi. Ayrıca peygamberimiz Kadir Gecesi için de Ramazan ayının son on gününü işaret ederdi.

l Gece namazının kıymetinin yüksek olduğunu bildiren Peygamber Efendimiz, dinç kalabilmek açısından gündüz uykusu tavsiye ederdi.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYA ÇOK ÖNEM VERİRDİ

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l Peygamber Efendimiz her zaman cömertliği ile bilinirdi. Cömert olanın cennete ve Allah'a daha yakın durduğunu bildirirdi.

l Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayında, özellikle dayanışma ve yardımlaşmaya önem verirdi.

l Herkesin gücü yettiği oranda çevresinde ihtiyacı olanlara yardım etmesini öğütlerdi.

l Peygamber Efendimiz sadakanın en hayırlısının mübarek Ramazan ayı içerisinde verilen sadaka olduğunu anlatırdı.

l Çocukları sevindirmeye özen gösterirdi.

l İftar vakitlerinde muhakkak misafir ağırlardı. Peygamberimiz iftara davet edildiğinde de mutlaka davete icabet ederdi.

DAHA ÇOK KUR'AN OKURDU

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l Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olması hasebiyle Peygamber Efendimiz, Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Kur'an hatmederlerdi.

l Ramazan ayı boyunca gerek evlerde gerek camilerde okunan mukabeleler, Peygamber Efendimiz ve Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okumasının temsili niteliğindedir.

l Rivayet olunduğuna göre bir hadis-i şerifte Peygamberimiz demiştir ki; "Allah'ın kitabına sarılın! Çünkü o kitapta sizden önce gelmişlerin tarihi ve aranızdaki meselelerin hükmü vardır."

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Ramazan Hz. Muhammed

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