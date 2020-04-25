Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Ramazan'da bir gününü nasıl geçirirdi?

Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere, tüm inananların Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hayatını örnek alacak bir yaşam sürmesi gerekir. Oruç ile başta bedenen olmak üzere bir çok konuda nefsi terbiye etmeye vesile olan Ramazan ayına Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de çok önem verirdi. Ramazan ayını, sevabını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kulların günahlarının bağışlanacağını haber veren Peygamber Efendimiz Ramazan'da ne yapardı? Bir gününü nasıl geçirirdi?

DUA VE İBADETE DAHA FAZLA YÖNELİRDİ



l Sevgili Peygamberimiz mübarek Ramazan ayında gündüz vakitlerini oruç tutarak, gece vakitlerini de ibadet ile geçirirdi. Peygamber Efendimiz hadislerinde oruç tutmanın sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığını, asıl amacının erdem ve ahlak sahibi bir insan olmayı hedeflemek olduğunu da vurgulardı. Elbette Peygamberimiz mükemmel oruç tutardı. Mükemmel oruç için, dilinizi kötü söz söylemekten, kulağınızı kötü sözü dinlemekten, beyninizi gereksiz düşüncelerden arındırın ve kötü işlerden sakının.