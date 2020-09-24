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Peygamber süpürgesi nedir, nasıl kullanılır? Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi? Peygamber süpürgesi faydaları ve fotoğrafları!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Pelin otu adıyla da bilinen Peygamber süpürgesi bitkisi son günlerde koronavirüs tedavisinde etkili olduğu için popüler oldu. Artemisia Annua bitkisi olarak isimlendirilen Peygamber süpürgesi koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söyleniyor. Bitkinin anavatanı koronavirüsün başladığı Çin olarak biliniyor. Peygamber süpürgesi antiviral özelliği ile kullanım alanı oldukça geniştir. Peygamber süpürgesi faydaları neler? Peygamber süpürgesi koronavirüsü önler mi?

Peygamber süpürgesi nedir, nasıl kullanılır? Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi? Peygamber süpürgesi faydaları ve fotoğrafları!

Koronavirüs bilindiği üzere Çin'den tüm dünyaya yayıldı. Koronavirüse faydalı gelebilecek ve yine ana vatanı Çin olan Peygamber süpürgesi (Artemisia Annua) bitkisinden nasıl şifa elde edilir araştırılıyor. Kornavirüse yakalanan kişilerin yükselen ateşinin düşürülmesinde faydalı olduğu öne sürülen Peygamber süpürgesi, içerisinde barındırdığı artemis nedeniyle birden fazla hastalığın tedavisinde de kullanılıyor. Peki Peygamber süpürgesi (pelin otu) koronavirüsü önler mi? Peygamber süpürgesi nasıl kullanılır, faydaları nedir?

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ NEDİR?

Peygamber süpürgesi bitkisinin latince adı Artemisia Annua'dır ve anavatanı Çin olarak bilinir. Aynı zamanda Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde de görülür. Yapraklarında bulunan 100'den fazla faydalı madde ile Çin tıbbında binlerce yıldır başta sıtma olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. 2015 yılında Nobel ödülünü kazanan bir doktor bu bitkinin yapraklarındaki artemis maddesini ayrıştırdığı için bu ödülü almıştır. Peki Peygamber süpürgesinin faydaları nedir?

PEYGAMBER SÜPÜRGESİNİN FAYDALARI NELER?

Peygamber süpürgesinin faydaları oldukça çoktur. Ateşin düşürülmesine fayda sağlarken kuvveti verir ve mideyi de korur. Yukarıda da belirtildiği gibi içerdiği artemisinin maddesi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Peygamber süpürgesinde bulunan polenler alerjiktir. Polene maruz kalan kişilerde dermatite olabilir. Antibakteriyel olan Peygamber süpürgesi kanamayı da kontrol eder. Çin tıbbında sıtma ilacı olarak bilinir, sıtmaya karşı çok etkilidir. Peygamber süpürgesi bitkisinin yaprakları antiseptik ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Yapraklarından yapılan lapa haricen; haşlanma, apseler ve burun kanaması tedavisinde kullanılır. Peygamber süpürgesi fotoğrafları da çok faydalı bir bitki olduğu için araştırılmaya başlandı.

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ BİTKİSİ ÖZELLİKLERİ

Peki Peygamber süpürgesi özellikleri nelerdir? Eylül ve Ekim aylarında tohumları olgunlaşan Peygamber süpürgesi, 4 ya da 10 içesinde çimlenir. 20 ve 25 derece sıcaklıkta yetişir. Güneşli bölgeleri seçen Peygamber süpürgesi çiçek açmadan hasat edilmelidir. Her yıl Ağustos ve Eylül aylarında Peygamber süpürgesi çiçeklerini açar. Yaprakları yoğun bir aroma kokusu taşır ve rengi yeşil ve sarı arası ilginç bir renktir. 1 metreye kadar uzayan Peygamber süpürgesi tüysüz bir bitkidir. Yaprakları 5 cm'e kadar uzayabilir. Peki Peygamber süpürgesi koronavirüsü önler mi?

PEYGAMBER SÜPÜRGESİ NASIL KULLANILIR?

Peygamber süpürgesi nasıl kullanılır, hangi alanlarda kullanılır koronavirüsten dolayı çok araştırılıyordu. En yaygın kullanım alanı tentür ya da çaydır. Peygamber süpürgesi çay tarifi için bir bardak sıcak suya iki çay kaşığı Peygamber süpürgesi eklenerek, 10 dakika beklenir. Çay gibi demlenmesi gerekecektir. 10 dakika sonra süzülür. Sıtma ve soğuk algınlığına iyi gelen, ateş düşürücü özelliği olan bu çay, günde 3 fincan içilebilir. Ayrıca özellikle kadınlarda adet sancısı ve şişkinlik tedavisi için kullanılır. Çay olarak Peygamber süpürgesi içildiğinde sindirim kolaylaşır. Peygamber süpürgesinin tohumları ise gece terlemelerini önler. Peygamber süpürgesi çayı bağırsak, krampları, şişkinlik ve mide sancılarına iyi gelir.

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