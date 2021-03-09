Peygamberimiz miraçta ne yaptı? Miraç ne demek?

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Miraç Kandili, tüm Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu sene 10 Mart Çarşamba günü ihya edilecek olan Miraç Kandilinde Müslümanlar, “Peygamberimiz miraçta ne yaptı?” sorusunu sıklıkla soruyor. Peki Peygamberimiz miraçta ne yaptı?

PEYGAMBERİMİZ MİRAÇTA NE YAPTI?

Mirac Gecesi, Recep ayının 27. gecesidir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 yılı başlarında vuku bulmuştur. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.v)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadis-i şerifde ayrıntılı biçimde anlatılır.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.