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Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Caminde ilk teravih namazı kılındı.Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı, ezanın okunmasıyla ilk teravih namazını kıldı.

Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Caminde ilk teravih namazı kılındı.
Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı, ezanın okunmasıyla ilk teravih namazını kıldı. Vatandaşlar ilk teravih namazına ailece geldi. Anne ve baba teravih namazı kılarken çocuklarda avluda zaman geçirdi.
Dergahta İlk teravih namazını kılan Mehmet Hanifi Karakaş “Ramazan ayı milletimize hayırlı olsun ilk teravih namazımızı kıldık ramazan ayı biliyorsunuz ki rahmet ayı, bereket ayı bunu iyi değerlendirmek lazım” dedi.
Ramazan ayının geçen yıla göre bu yıl daha serin geçeceğini belirten Mahmut Taşkala ise “ilk teravih namazını kıldık bu yıl maşallah çok serin inşallah bereketli olur” şeklinde konuştu.

Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehrinde ilk teravih namazı kılındı

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