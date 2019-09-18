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Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:55 | Son Güncelleme

Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek festivale yurt içi ve dışından 190 firma ile 25 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yarın başlayacak Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nde, yurt içi ve dışından 190 firma ile 25 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, 19-22 Eylül'de Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 2’ncisi düzenlenecek festivale tüm vatandaşları ve ilgilileri davet etti.

Festival için hazırlıkların tamamlandığını belirten Yüce, "Açılışımızı 19 Eylül Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımız tamam. Sektörün öncü firmaları ile ilgililerini buluşturacak Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali’nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret Borsası ve ilgili paydaşların yer alacağı festivalin, kentin marka değerine büyük katkı sunacağını vurguladı.

Sakarya'nın, peyzaj ve süs bitkiciliği alanında merkez olacağını ifade eden Yüce, hazırlıklar noktasında titiz çalışma yürüttüklerini anlattı.

Öte yandan, festivale katılmak isteyenler için Demokrasi Meydanı’ndan ücretsiz otobüs seferlerinin düzenleneceği kaydedildi.

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Kırkpınar Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali sakarya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sapanca

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