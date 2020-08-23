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Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde, yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Metin Aymergen (17), girdiği ırmakta boğuldu. Gencin Karslı olduğu ve Serik'te yaşayan ablasının yanına çalışmaya geldiği öğrenildi.

Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki genç boğuldu

İlçeye bağlı Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisindeki piknik alanına ablası ve eniştesiyle birlikte giden Metin Aymergen, saat 14.30 sıralarında Köprüçayı Irmağı'na girdi. Yakınları bir süre sonra Metin Aymergen'in gözden kaybolduğunu fark etti. Yakınları ve çevredekiler suya girerek Metin Aymergen'i bulmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaybolduktan yaklaşık 15 dakika sonra vatandaşlar tarafından suda bulunan Metin Aymergen kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Metin Aymergen, gelen sağlık ekiplerince ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Metin Aymergen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aymergen'in cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Metin Aymergen ile suya giren başka bir çocuk daha olduğu ancak bu çocuğun çevredekiler tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldığı öğrenildi.

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Olayı gören Ali Kartal, "Kayalıklara yakın suyun içerisinde 2 çocuk vardı. Boğuluyoruz diye bağırmaya başladı. Orada bulunan vatandaşlardan 4 kişi hemen müdahale için suya girdi. Kurtarmaya çalıştıkları sırada çocuk suya battı. Çocuk bulunamadı. Ambulansı aradım. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans geldi" dedi.

ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Metin Aymergen'in, Karslı olduğu ve Serik'te yaşayan ablası Hilal Akuş'un yanına çalışmak için geldiği öğrenildi. Metin Aymergen'in ablası ve eniştesiyle birlikte piknik yapmak için Şahintepesi piknik alanına gittiği belirtildi.

DHA

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