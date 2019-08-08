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Pilotluk hayali kuranlara fırsat

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.08.2019 08:56 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Akademisi pilot adaylarını bekliyor.

Pilotluk hayali kuranlara fırsat

Havacılık sektörünün dünyada hızla büyümesi, bu sektörde görev alacak insan kaynaklarına olan ihtiyacı da arttırıyor. Havayolu şirketlerinin sahip oldukları filo kapasitesi ve uçuş destinasyonlarındaki artışla birlikte pilotluk, birçok gencin hayal ettiği bir meslek haline geldi. Türkiye’nin son 15 yılda havacılık sektöründe gerçekleştirdiği ciddi atılımlar ülkedeki pilot ihtiyacının her geçen gün artmasına neden oluyor. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Uçuş Akademisi düzenlediği eğitim programları ile pilot yetiştirmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisinin diğer eğitim kurumlarından farklı bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü, kendine ait pist imkânları, hangarları, eğitim uçakları ve uçuş simülatörü ile birlikte genç pilot adaylarını yetiştirerek Türk havacılık sektörüne katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin artan pilot ihtiyacını karşılamak amacı ile kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışarak kamu ve özel sektörde görev yapacak pilot adaylarının yetişmesine hizmet veren Uçuş Akademisinin öğretmen kadrosunu ve filosunu genişletmeye devam ettiğini belirten Rektör Aydın, Akademinin Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara sahip olduğunu, aday pilotlara uluslararası standartlarda deneyimli uçuş öğretmenleri ile en iyi kalitede havacılık eğitimi verdiğini kaydetti.

Dünya standartlarında pilotaj eğitimi ile sadece Türkiye’nin değil, başka ülkelerin de pilot ihtiyacını karşılanmasına hizmet eden Uçuş Akademisinin, mevcut uçak parkını genişleterek kapasitesini artıracaklarını da açıklayan Rektör Aydın, havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili imalat, üretim ve yazılım mühendisliğini de en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Samsun Üniversitesinin Ballıca Kampüsündeki 19 Mayıs Havaalanı ana üssünde eğitimlerini sürdüren Uçuş Akademisi anlaşmalı olduğu Çarşamba, Ordu-Giresun, Trabzon, Sinop, Tokat, Kastamonu, Kapadokya, Adana gibi havaalanları ile de faaliyetlerine devam ediyor. (DHA)

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