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  4. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine kamera karşısında! Düğün günü itirafı herkesi şaşırttı! 'Evlendiğimiz gün sabah 7'de...'

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine kamera karşısında! Düğün günü itirafı herkesi şaşırttı! 'Evlendiğimiz gün sabah 7'de...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.12.2024 15:03
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"Çocuklar Duymasın"da hayat verdiği "Meltem" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, şimdilerde birlikte verdikleri röportajlar ile gündemden düşmüyor. Bir markanın yılbaşı partisine katılan ikili, yıllar sonra düğün günü itirafıyla şaşırttı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan yine kamera karşısında! Düğün günü itirafı herkesi şaşırttı! 'Evlendiğimiz gün sabah 7'de...'

1994 yılında Miss Turkey yarışmasında birincilik elde eden, bir dönemin efsanesi 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda 16. evlilik yıldönümlerini kutlayan ünlü çift şimdilerde birlikte verdikleri röportajlar ile gündemden düşmüyor. Her adımları adeta olay olan ünlü çift son olarak bir markanın yılbaşı partisinde boy gösterdi.

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YILLAR SONRA GELEN İTİRAF ŞAŞIRTTI

Yine kameralar karşısında açıklamalar yapan ünlü çift bu kez de yıllar sonra yaptıkları 'düğün günü' itirafıyla herkesi şaşırttı.

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Evlendikten sonra kariyerine ara veren Yağmur Atacan oyunculuktan ziyade ticarete yöneldiğini o dönem dizi çekmenin zor olduğundan bahsetti.

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'EVLENDİĞİMİZ GÜN...'

Söze giren Pınar Altuğ ise 'İki kişi oyuncu olduğunda denk gelemiyorsun repolar tutmuyor. Gerçekten karı koca olarak birbirini göremiyorsun. Ben seti idare edebiliyordum ama onun Doktorlar çok fenaydı. Bizim evlendiğimiz gün sabah 7'de geldi eve. Düğün günü... Yani öyle bir tempoda çalışmak çok insan üstü oluyor.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
pınar altuğ bir sevdi tam sevdi. erkeğim diyenden daha erkektir net.
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