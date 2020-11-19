Pınar Baykan’ı öldüren sanığa hakimden uyarı

Fatih’te bankacı eşi Pınar Baykan’ın bıçaklayarak öldüren sanık Erkan Baykan’ın yargılanmasına devam edildi. Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanığa uyarıda bulunan mahkeme başkanı, “Bir kızın var. Belki bu duruşma tutanaklarını okuyacak. Ona bir borcun olduğunu düşünüyorum, vicdani olarak. Ona göre savunmanı hazırla” dedi.

Fatih’te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı 2 yaşında bir kız çocuk annesi, bankacı eşi Pınar Baykan’ı (32) eşini 6 kez bıçaklayarak öldüren şüpheli Erhan Baykan’ın (38) ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Erkan Baykan, Pınar Baykan’ın annesi Nimet Umay, ağabeyi Fatih Umay ve tarafların avukatları hazır bulundu. “Sanık sesi titremeden olayı anlatmıştır”

Babası Cemal Umay’ın üzüntü nedeniyle vefat ettiği söyleyen Pınar Baykan’ın ağabeyi Fatih Umay, “Olayın üzerinden 8 ay gibi bir zaman geçmiştir. Dosya içerisinde eksiklik bulunmamaktadır. Sanık ilk celsede, sesi titremeden olayları anlatmıştır. Bir an önce karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Duruşmada, olay yeri inceleme ekibinin çekmiş olduğu fotoğraflar gösterildi ve videolar izlendi.

“Aklıma patates geldiği için patates dedim”

Görüntüleri izlemesine karşın, önceki savunmalarının dışında bir şeyi hatırlamadığını söyleyen sanık Erkan Baykan, “Bıçağı attığım yeri polislere göstermiştim. Görüntülerde salonda bulunan bıçağın neden orada durduğunu bilmiyorum. İlk duruşmadaki beyanımda söylediğim, karakolda verdiğim ifadede patates aklıma gelmişti. Eşimin mutfakta bir şey doğradığını söylemeye çalıştım ancak ne doğradığını bilmiyordum. Aklıma geldiği için patates dedim” diye konuştu. “Hangi gerekçeyle görüştüğümüzü hatırlamıyorum”

Mahkeme başkanı, sanık ile maktul arasında geçen görüşmelere ilişkin istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiğini kaydetti. Bilirkişi raporuna göre, akşam saatlerinde sanık ile maktulün arasında sık sık olmak üzere telefon ve mesaj kayıtlarının bulunduğunu söyleyen mahkeme başkanı nedenini sordu. Soruyu cevaplayan sanık Baykan, “Taksiye çıktığımda eşimle konuşmamız, mesajlaşmamız oluyordu. Kayıtlar buna dair olabilir. Her ne kadar sıklıkla görüşmüş isek de hangi gerekçeyle görüştüğümüzü hazırlamıyorum” dedi.