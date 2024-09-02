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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında bomba iddia! Pınar Deniz hamile olduğunu öğrenince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 10:28
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Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğünü hızlandırma sebebi belli oldu. Eylülde evlenecekleri iddia edilen çiftin bebek beklediği haberleri gündeme geldi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım hakkında bomba iddia! Pınar Deniz hamile olduğunu öğrenince...

Kaan Yıldırım aradığı aşkı Pınar Deniz'de bulmuştu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çifttin evlenecekleri iddia ediliyordu.

Yargı ile son dönemde öne çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın eylül ayında evlenecekleri konuşuluyordu.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın eylül ayında evleneceklerini duyurmasının arkasında bebek varmış...

İddialara göre Pınar Deniz’in hamile olması düğün hazırlıklarını hızlandırdı. Üstündağ yazısında şu ifadeleri kullandı:

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DÜĞÜNÜ ÖNE ÇEKTİLER

"Genelde dizi sezonları biter bitmez evlenen oyuncular, yaz tatilinde hem yorgunluklarını atmak hem de uzun bir balayıyla yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmak için bu dönemi tercih ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın eylül ayında evleneceklerini duyurması, bende “Neden yaz başında evlenmediler” şüphesini uyandırmıştı. İşin aslını araştırınca ise çok özel bir gelişme ile karşılaştım!

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Edindiğim bilgilere göre, çiftin bu kararının arkasında Pınar Deniz’in hamile olduğu gerçeği yatıyor. Normal şartlarda bu yaz için bir düğün planı yapmayan çift, öğrendikleri bu mutlu haberle birlikte düğün tarihlerini öne çekmeye karar vermişler. Eylül ayında nikâh masasına oturacak olan çift, bu kararla birlikte bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek istemiş gibi görünüyor."

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Pınar Deniz
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