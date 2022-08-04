Pınar Deniz'in çok sevilen fotoğrafındaki bikiniye alternatif öneriler

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sevenlerinin beğenisini kazandı. Güzel oyuncunun binlerce beğeni ve yorum alan iki renkten oluşan bikinisini beğenip alternatif arayışlara girdiyseniz doğru yerdesiniz. Sizler için Pınar Deniz'in bikinisine alternatif olabilecek birbirinden güzel ve rengârenk bikini modellerini seçtik. Gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

1. Rengârenk ve çizgili deseniyle: Generic Kadın Mayo Taze Bikini Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yeşil rengi ve çizgili modeliyle yazın enerjisini plajlara taşıyan Generic Kadın Mayo Taze Bikini Seti, kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ürün, boyundan ve sırttan bağlamalı üst modeli ve brazilian kesim alt modeliyle Pınar Deniz'in bikinisine alternatif oluyor. İki parçadan oluşan bikini takımı; rahat, esnek ve yumuşak olması ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayarlanabilir askıları ile ürün, kolay kullanım sunuyor. İster plaj ister havuz kenarında giyeceğiniz takım, yüksek kaliteli polyester kumaşı sayesinde özgürce hareket etmenize yardımcı oluyor.

2. Bağlama detayları ile dikkat çeken: TRENDYOLMİLLA Yeşil Bağlama Detaylı Bikini Takımı

Askılı ve bağlama detayıyla ve dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Yeşil Bağlama Detaylı Bikini Takımı, göğüs kısmındaki tasarımı ile Pınar Deniz'in bikinisine alternatif olur. Bralet model üstü ve örme kumaş tipiyle ürün, plaj ve havuz kenarında göz alıcı olmanızı sağlar. Düz renk modeliyle sade ve şık görünüm sunan bikini takımı, aynı zamanda konforlu yapısı ile dikkat çeker. Poliamid kumaş sayesinde vücudunuzu tam saran ürün, aynı zamanda hızlı kurumasıyla beğenileri kazanır. Yandan bağlamalı alt modeliyle klasik görünmeyen ve dinamik bir enerji veren model, bu yazın favorileri parçaları arasına girmeye aday!

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (04.08.2022)

Xiaomi ürünleri

Apple ürünleri

Erkek tişörtler

Kadın spor üst giyim ürünleri

Erkek parfümler

Elektrikli küçük ev aletleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Çiçek desenlerini sevenlere: Generic Colletsound Halter Ayarlanabilir Bağcıklı Taze Bikini Seti

Pınar Deniz gibi yeşil ve turuncu tonlarda bikini arıyorsunuz ama bikininin desenli olmasını istiyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Generic Collectsound Halter Ayarlanabilir Bağcıklı Taze Bikini Seti, boyundan bağlamalı modeliyle vücut ölçülerinize göre ayarlama imkânı sunar. Ürünün kaliteli ve dayanıklı kumaşı, hızlı kurur ve bu sayede konforlu kullanıma olanak verir. Aynı zamanda kumaşı esnek olan olan model, vücudunuzu sarar. Bikini takımının toplamda dört farklı renk seçeneği ve S, M ve L beden aralığı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

4.Puantiye sevenler buraya: TRENDYOLMİLLA Lila Puantiyeli Bağlama Detaylı Bikini

Farklı bağlama stili ile Pınar Deniz'in bikinisine benzeyen TRENDYOLMİLLA Lila Puantiyeli Bağlama Detaylı Bikini, pastel tonlarını sevenler için harika bir seçim olabilir. Ürün, boyun ve sırttan bağlamalı modeliyle birkaç farklı kullanım stili sunar. Esnek ve rahat kumaşı sayesinde vücudu sarar ve rahat hareket etmenize yardımcı olur. Scuba kumaş kullanılarak üretilen bikini takımı, vücudunuza göre kolay şekil alır ve ince gösterir. Su tutmayan özelliği sayesinde sık tercih edilen kumaş türüne sahip ürünün, toplamda beş farklı renk ve desen seçeneği mevcut. Şık ve renkli bir bikini takımı arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

5. Şıklığından ödün vermeyenlere: Yutdeng Üçgen Bikini Seti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yutdeng Üçgen Bikini Seti, çıkarılabilir dolgulu kup özelliği ile dikkat çekiyor. Askılı ve sırttan bağlamalı modeli ile kolay ve rahat kullanım sağlayan bikini takımı, plaj ya da havuz kenarında konforlu hissetmenizi sağlar. Solmaya direnç gösteren kumaş yapısı, hızlı kuruması ile de kullanıcıların beğenisini kazanır. Toplamda üç farklı renk seçeneği bulunan bikini takımının S, M ve L beden aralığı olduğunu da belirtelim. Desen sevmeyen ama yine de çarpıcı renklerden de vazgeçemeyen biriyseniz ürün, sizin için etkili bir tercih olabilir.

6. Balenli yapısı ile dikkat çeken: ZAFUL Bayan Tie Dye Cinched String Üçgen Bikini Seti

Yeşil üzerine beyaz çiçek desenleriyle öne çıkan ZAFUL Bayan Tie Dye Cinched String Üçgen Bikini Seti, plajdayken bile şıklığını konuşturmak isteyenler için üretiliyor. Balenli ve dolgulu kaplarıyla küçük bedenlerin rahatlıkla tercih edebileceği takım, ayarlanabilir spagetti askıları ile rahat kullanım sunar. Vücudunuza göre ayarlanabilir olan ürünün V kesim bikini altı, bedeninizi sarar. Yaz aylarının rengi olan yeşilin en güzel tonlarına sahip bu takımı sevdiyseniz ürünü detaylı olarak incelemenizi öneririz. Aynı zamanda takımın toplamda farklı kesim bikini altı ve birçok renk seçeneğiyle 11 farklı modeli bulunduğunu da belirtmemizde fayda var.

7. İki rengin şıklığı: Transacoustic Haki Turuncu Halka Aksesuarlı Ekstra Yumuşak Özel Koleksiyon Yüksek Bel Şık Bikini Takım

Listemizin son önerisi, turuncu ve haki renkleri ile tasarlanan Transacoustic Haki Turuncu Halka Aksesuarlı Ekstra Yumuşak Özel Koleksiyon Yüksek Bel Şık Bikini Takım. Renkleri ve farklı tasarımı ile Pınar Deniz'in bikinisine benzeyen ürün, büstiyer şeklinde üstten ve yüksek bel alttan oluşuyor. Boyundan bağlamalı modeliyle rahat kullanım imkânı veriyor. Halka detaylı özel kumaştan üretilen bikini takımının çıkarılabilen göğüs kapları bulunuyor. Kullanılan kumaşın ekstra yumuşak olması, vücudu rahatsız etmiyor. Geniş beden skalasıyla her vücut tipine uyan özel koleksiyon parçasını beğendiyseniz bu takıma göz atmanızı öneriyoruz.